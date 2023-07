18 horas al día sin agua en Casabermeja: luchar contra la sequía mientras aumenta el consumo en verano

La sequía aprieta en muchos municipios de Málaga que ven cómo las medidas no son suficientes para mantener los niveles necesarios de abastecimiento de agua mientras la demanda va en aumento por los meses de verano.

Uno de los ejemplos más extremos de la provincia está en Casabermeja, un pueblo de apenas 4.000 habitantes situado cerca de la capital que sirve de dormitorio de muchos trabajadores temporales que llevan desde otras provincias.

Allí comenzaron hace un mes y medio con cortes nocturnos para asegurar el abastecimiento durante el día, pero la situación lejos de mejorar ha obligado a aplicar "restricciones severas".

Hace dos semanas vieron cómo el nivel de sus depósitos iba en descenso por el incremento del consumo en verano y la menor intensidad de extracción de las bombas de sus pozos durante estos meses, según ha explicado su alcalde, Antonio Artacho, a EFE.

Estas "restricciones severas" se tradujeron en cortes de suministro durante unas 18 horas al día. El agua deja de caer por los grifos de la localidad diariamente a las 13:30 o 14:00 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente.

Algunos de sus vecinos cuentan con sus propios depósitos y bidones y pueden acumular agua y, desde este martes, el abastecimiento se ha reforzado con camiones cisterna.

Estos cuentan con 25.000 litros de agua y son "una ayuda mínima" que se vacía en el manantial para retrasar un poco la hora de corte, según el alcalde, que precisa que los vecinos colaboran tras el bando que se dictó para el uso responsable de agua.

Artacho asegura que la idea es poner en marcha un pozo en la Sierra de Las Cabras, ubicado en Antequera, aunque el ayuntamiento de esta ciudad cree que ello podría afectarle a sus manantiales, en concreto, a Villanueva de Cauche y otras barriadas.

No obstante, Casabermeja dispone de una concesión administrativa de la Junta de Andalucía de este pozo y cuenta con que el Gobierno andaluz anuncie este miércoles su puesta en marcha con el compromiso de que si afectara a Antequera, donde no hay restricciones, llegarían a un equilibrio de forma que la bomba no funcionara las 24 horas al día sino la mitad.

Esto ayudaría a paliar la situación durante un mes y medio, hasta que acabe una de sus obras en marcha, según el regidor. En concreto, están trabajando en un nuevo depósito que hasta final de agosto no aportará agua y en un nuevo sondeo en el Puerto de Las Pedrizas, para el que instalarán una tubería provisional hasta el manantial.

Casabermeja comparte con la vecina localidad de Colmenar dos pozos que proporcionan una media de 900 metros cúbicos al día, la mitad para cada una. Además dispone, junto a su manantial superficial, de un pozo pequeño que aporta 300 metros cúbicos, lo que suma unos 700 metros cúbicos cuando necesitan 1.500.

