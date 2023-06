Bendodo llama a Sánchez "mal demócrata" por poner las urnas en julio: "No quiere que se vote"

Sin tiempo casi a disfrutar del buen resultado electoral de las municipales y autonómicas, el PP tiene ahora el objetivo de llegar a la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio y la estrategia es la misma seguida durante todos estos meses atrás: debilitar la figura de Pedro Sánchez.

El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha participado este viernes en un acto del partido en Málaga y el primero de sus muchos ataques contra el aún presidente del Gobierno y líder socialista ha sido la fecha electoral. "Sánchez no quiere que la gente vaya a votar y por eso pone las elecciones en plenas vacaciones, cuando más calor hace. Sabíamos que era un mal presidente, pero es también un mal demócrata", ha asegurado.

Bendodo ha insistido en esta idea al indicar que Sánchez "quiere que elijamos vacaciones o urnas, pero la elección del 23J es España o Sánchez y es una estrategia absurda para fastidiarnos las vacaciones a todos".

Superado el trance de que va a tocar trabajar duro también en verano tras varios meses enfrascados con las municipales y autonómicas, el PP no quiere relajaciones y Bendodo ha dejado claro a sus compañeros en Málaga y, por ende, a los del resto del país que dan de cuartelillo este fin de semana "para descansar" y el lunes tienen que ponerse otra vez las pilas, esta vez en modo nacional.

"No ha terminado todo el 28M. Es el primer escalón para el 23J. Ahora tenemos que jugar la segunda parte del partido y no solo hay que mantener la distancia lograda sino aumentarla", ha destacado el número 3 del PP.

Bendodo saluda efusivamente a Francisco de la Torre.

Quedan apenas 51 días para las elecciones generales y no hay tiempo de despistes porque, según Bendodo, "Sánchez está desnortado, acorralado y pretende que esta campaña sea la más sucia de la historia". No ha hablado el coordinador general del PP en su intervención de la supuesta compra de votos realizada en las últimas semanas en distintos puntos del país y que han tenido como protagonistas, en algunos casos, a miembros del PSOE.

En cualquier caso, Bendodo ha asegurado que estas prisas de Sánchez por convocar elecciones se deben a tres motivos como son "tapar la victoria del PP, parar la rebelión interna que tiene y porque sabe que a diciembre no llegaba porque los suyos no le iban a dejar ser el candidato".

Según el dirigente popular, Sánchez "solo puede ofrecer un CIS trucado y otra vez un gobierno Frankestein con Podemos, independentistas y herederos de ETA". De hecho, ha pedido la dimisión de Tezanos "por dignidad".

Frente a ello, el PP se postula como el partido que quiere que "España funcione, que haya seguridad jurídica, que si atentas contra España lo pagues y que derogue el sanchismo". ¿Y qué es derogar el sanchismo? Pues, según Bendodo, es "volver a instaurar el delito de sedición, aumentar las penas por corrupción, no pactar con los herederos de ETA, bajar los impuestos, que no haya 22 ministros, que no haya ocupación de viviendas, creer en los españoles y no pensar en uno mismo".

Para evitar pactos con Vox, el coordinador general del PP ha pedido a los ciudadanos que "si quieren que Feijóo sea presidente hay que votar al PP, dejándose de otras historias", con la intención de poder obtener una mayoría amplia que le dé suficiente margen para gobernar sin excesivas ataduras o incluso una mayoría absoluta.

