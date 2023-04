Habla el jardinero que localizó el cadáver momificado en Benahavís: "Creí que era de juguete"

Noticias relacionadas Encuentran en Benahavís (Málaga) una maleta con los restos óseos de una mujer joven

Bartolo estaba haciendo labores de trabajo como acostumbra cada inicio de semana. Trabaja como jardinero en una urbanización del municipio malagueño de Benahavís. Tras poner comprobar que todo estaba bien en la depuradora de The Crest La Quinta, así se llama el complejo, salió de ella sobre las 12.30 horas y en su vuelta en la que suele supervisar que los alrededores están en orden, vio un bulto. En un principio creía que se trataba de una pelota, luego un cráneo de juguete pero al acercarse a él detectó que tenía unas pequeñas manchitas. Era real y estaba en una zona de difícil acceso. No podía creérselo. "Se me puso todo el cuerpo cortado, fue una impresión muy fuerte", ha indicado.

Lo primero que hizo fue sacarle dos fotos al macabro hallazgo que envió de inmediato al administrador del complejo, que le indicó que llamara cuanto antes a las autoridades. Concretamente llamó a la Guardia Civil. "Se presentaron los forenses, la científica, la propia Guardia Civil, la secreta... Nos pusimos a buscar y al final salieron varios huesos más", ha explicado a los medios en las inmediaciones donde tuvo lugar el suceso.

El jardinero ha contado que se encontraron en la misma zona huesos largos de las piernas, el cráneo, varios huesos más y una bolsa con ropa de mujer (alega que desconoce si pertenecía o no a la fallecida), unas fregonas y un foulard que "sí tenía algo más raro" que podría corresponderse con manchas de sangre, así como una maleta grande, que localizó un agente. "Querían saber si los jabalíes lo habían sacado, o si el cuerpo había llegado en la maleta tras ser cambiado de sitio", ha declarado. También se hallaron unos discos radiales que también van a ser analizados por los agentes pese a que Gallego les explicó, según apunta EFE, que la radial podía ser de una obra pero los agentes han recopilado todas las pruebas para ser analizadas.

El complejo urbanístico se comenzó a construir hace dos años y los primeros propietarios llegaron a finales de 2022, por lo que hasta el momento todas las hipótesis están abiertas y se desconoce si el cadáver fue trasladado o fueron los animales los que lo desenterraron, teniendo en cuenta que en la fecha en la que data el cadáver las viviendas aún no habían sido construidas.

Las autoridades recogieron los huesos y los trasladaron al garaje de la urbanización, en palabras de Bartolo. Allí comenzaron a analizar los restos, que creen que pertenecía a una mujer "de 25 a 35 o 40 años" y que podía llevar entre diez y quince años muerta. Así, ha apuntado que los agentes querían recabar pruebas de ADN para cotejarlas con el fichero de denuncias por desaparición fechadas en la citada horquilla de tiempo.

A lo largo de este jueves, los agentes de la Guardia Civil han estado en la zona para recabar información y conocer si había más huesos en el terreno junto a perros especializados en cadáveres. Según Gallego, los canes han encontrado más cosas a lo largo de la jornada por lo que, tras la intervención judicial, se las han llevado para analizar.

Sigue los temas que te interesan