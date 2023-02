El novio de la alcaldesa de Maracena pasó en Málaga la noche previa al secuestro de la concejala de Urbanismo

Noticias relacionadas El día de terror de Vanesa, la concejala secuestrada por la pareja de la alcaldesa de Maracena

Vanessa Romero, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena, en la provincia de Granada, venía de llevar a sus hijos al colegio cuando un hombre se acercó a ella, le amenazó con una pistola y la condujo hacia un garaje de un pueblo que estaba a tan solo unos minutos, Armilla. La mujer consiguió huir pese a que había sido maniatada y el hombre fue arrestado por detención ilegal esa misma tarde.

Este individuo ha resultado ser Pedro Gómez, la pareja actual de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, quien ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento este miércoles para hablar del suceso, visiblemente conmocionada. Linares ha asegurado que su pareja conocía a algunos políticos del pueblo, pero ha añadido que "tenían poca relación".

La alcaldesa ha confirmado ante los medios de comunicación que no le importan las consecuencias políticas que pueda tener este caso y ha negado rotundamente que el secuestro pudiera estar relacionado con que Romero quisiera levantar un caso de corrupción de su partido. "Nunca ha habido un escándalo ni hemos tenido expedientes en contra. No sé el motivo del secuestro. La salud mental es impredecible cuando alguien está mal", ha dicho. De hecho, ha reconocido que sabía que su pareja iba al psicólogo y ha confesado no entender cómo ha podido llevar a cabo el secuestro.

Málaga entra en juego en esta trama tras las declaraciones de la alcaldesa, quien ha informado de que el presunto autor del secuestro vivía en esta ciudad de la Costa del Sol mientras que ella lo hacía en Maracena. "Nos despedimos hasta el día siguiente por videollamada. Él estaba en Málaga y yo estaba aquí y me dijo que tenía trabajo por la mañana y yo también, como siempre. Sé que estaba en Málaga", ha declarado.

Linares también ha explicado que jamás había recibido violencia por su parte y ha insistido en que cree que el principal motivo de ese secuestro son los problemas de salud mental que sufre el detenido. "Él estaba pasando una depresión", ha dicho, a la par que ha reconocido que su relación ya se ha acabado porque lo que ha hecho es "imperdonable". Tienen dos niñas pequeñas en común. “Si hubiera sabido que mi pareja iba a hacer esto, evidentemente, lo hubiera puesto en conocimiento de las autoridades", ha añadido.

De la misma forma, Linares ha afirmado que se ha puesto en contacto con el marido de la concejala para saber cómo estaba. "En el Ayuntamiento, hay momentos buenos y malos, pero no hay motivos para ir contra ella ni contra nadie", ha expresado.

