La edil de Cs en Málaga coloca la bandera junto al atril después de la polémica de la diputada de JxCat

La polémica surgida en el Congreso de los Diputados, después de que la portavoz independentista de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, retirara la bandera de España de la sala de prensa, ha tenido su réplica en el Ayuntamiento de Málaga. La edil de Ciudadanos en el Consistorio de la capital, Noelia Losada, ha sido la persona encargada de ello.

Durante la rueda de prensa previa al Pleno de este jueves, la concejala liberal se ha retirado unos segundos del atril y se ha dirigido a las banderas, situadas a su derecha. Acto seguido, ha arrastrado el mástil junto al micrófono y ha dicho: "Yo sí me siento a gusto con ese símbolo, me reconforta y sobre todo me recuerda por qué entre en política. Al que le moleste este símbolo, no debería estar en una institución pública".

Con estas palabras, ha respondido a las declaraciones que Nogueras pronunció tras ser preguntada por los periodistas. La diputada aseguró que su decisión se debía a que "estaba muy cerca". Sin embargo, más cerca aún estaba la de la Unión Europea y esa sí la mantuvo en su sitio. "Esta no está tan cerca, queda muy chula. [La de España] la hemos apartado un poquito. Me representa mucho más esta", afirmó señalando a la europea.

La concejala de Ciudadanos de Málaga, Noelia Losada, coloca la bandera junto al atril en el Ayuntamiento

