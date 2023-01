Denuncian pintadas homófobas contra el concejal de Igualdad de Casares (Málaga)

El equipo de gobierno del municipio malagueño de Casares ha condenado este jueves las pintadas homófobas aparecidas en el aparcamiento público de la plaza Marcelino Camacho de la localidad y que se dirigen contra el concejal de Igualdad y Diversidad y otras áreas, Chelu Herrera, quien ha puesto una denuncia ante la Unidad de Delitos de Odio de la Guardia Civil.

A través de un comunicado, el Gobierno local ha expresado su condena, señalando que "seguiremos apoyando las medidas de igualdad y luchas necesarias para terminar de una vez con este tipo de actos que pretenden vejar, discriminar y destruir la libertad del colectivo LGTBI".

"Queda mucho por recorrer, pero no vamos a parar hasta que ningún ciudadano sea objeto de este tipo de acoso. Nuestra condena más absoluta y rotunda a estos insultos homófobos y censores de libertades", han manifestado.

Por su parte, Chelu Herrera ha manifestado en sus redes sociales que "con estas palabras tan agradables hacia mi persona, mi orientación sexual y mi ideología política he recibido el nuevo año. La foto que podéis ver abajo es de esta mañana y en ella aparecen las pintadas que han hecho en el parking público de Casares, mi pueblo".

También en sus redes sociales ha añadido que Casares es el "pueblo del que tengo la suerte de ser concejal de Igualdad y Diversidad y en el que estoy intentando, a través de políticas de diversidad, que las personas del colectivo LGTBI nos sintamos más seguras, empoderadas y protegidas. Os prometo que a nivel personal esto no me afecta. Yo vivo mi orientación sexual muy libremente desde hace muchos años".

Ha concluido su mensaje señalando que "es más, prefiero que estas pintadas hayan ido hacia mi y no hacia otra persona del colectivo a la que pudieran hacer daño. Porque eso es lo que quieren: hacer daño y callarnos. ¡Pero no lo van a conseguir! Esto me da más fuerza para seguir luchando por una igualdad real".

El edil también ha animado a todas las personas que sean víctimas de este tipo de humillaciones a intervenir con denuncias inmediatamente.

Sigue los temas que te interesan