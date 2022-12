El video navideño (y bastante electoral) de Francisco de la Torre

Este jueves 22 de diciembre todo el mundo está pendiente de la Lotería de Navidad. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo sabe y un cuarto de hora antes del inicio del sorteo ha publicado un vídeo en sus redes sociales para, por una parte, felicitar las fiestas y, por otra, sirva de repaso de todo lo que se ha hecho bajo su mandato en estas dos últimas décadas. Un claro recordatorio con vistas a las elecciones de mayo a las que De la Torre, que ayer cumplió 80 años, se volverá a presentar.

En el vídeo aparecen numerosas imágenes de la ciudad con la voz en off del propio alcalde, que ha explicado que Málaga "tiene por delante un espléndido futuro" a la vez que ha reclamado a los malagueños y visitantes que "no se conformen y sean optimistas". En 2023 se sabrá si Málaga finalmente organiza o no la Exposición Internacional de 2027, lo que supondría un nuevo espaldarazo a la proyección nacional e internacional de la provincia.

El alcalde ha señalado que Málaga es "una gran capital conectada con Europa y el resto del mundo. Un lugar abierto, cuyo principal activo es la gente, nosotros. Porque esta ciudad tiene muchas cosas excepcionales, pero lo mejor de Málaga son los malagueños y las malagueñas, únicos".

Os deseo feliz Navidad y todo lo mejor para 2023. ¡Siempre en #Málaga! pic.twitter.com/DynlrynSBB — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) December 22, 2022

También ha hecho hincapié en que "juntos hemos protagonizado una transformación sin precedentes, una mejora innegable, quienes nos visitan se preguntan qué esta pasando en Málaga". "Desde fuera se fijan en nosotros y quieren saber cómo hemos conseguido llegar hasta aquí, qué hemos hecho", ha insistido.

"Llevamos más de 20 años esforzándonos, marcando objetivos ambiciosos y cumpliéndolos a un buen ritmo, imparables", ha dicho De la Torre, que ha reconocido que "quisimos ser fuertes en cultura, turismo e innovación; y lo somos. Nos planteamos ser una referencia nacional e internacional, y nos hemos ganado un lugar preferente en el mapa. Apostamos por ser una ciudad inclusiva, accesible, pionera, con oferta de vivienda pública y servicios municipales de calidad; y nos lo reconocen".

De la Torre ha destacado la necesidad de impulsar "la educación, el empleo y la sostenibilidad" y ha puesto en valor las oportunidades laborales que se han abierto en Málaga con la llegada de empresas nacionales e internacionales. "Aquí, continúan instalándose importantes multinacionales que, junto al emprendimiento y el talento local, supone una enorme oportunidad para quienes están formándose. Los jóvenes ya podéis aspirar a empleos muy cualificados sin salir de nuestra tierra", ha dicho.

"Si en estas dos últimas décadas nos hemos superado, fortaleciéndonos en tiempos de crisis, recuperándonos rápidamente tras la pandemia, esta vez también vamos a conseguirlo. En Málaga sabemos hacerlo", ha asegurado De la Torre, quien ha recordado a los ciudadanos que el próximo año "me propongo seguir trabajando para vosotros, con amor y pasión por Málaga". Una forma de pedir el voto distinta a la habitual.

