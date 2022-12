Las obras de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre empezarán en 2024

Noticias relacionadas Así es el centro comercial de más de 100 millones que toma forma en Alhaurín de la Torre, junto a Málaga

Se lleva más de 20 años hablando de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre pero este proyecto, que pretende ser un revulsivo para la economía malagueña y andaluza, podrá empezar, al fin, las obras a principios de 2024. Así lo aseguran desde el ayuntamiento alhaurino, que ha conseguido sortear todo tipo de trámites burocráticos para que esta infraestructura pueda ver la luz.

Sobre tres millones de metros cuadrados, habrá espacio para la instalación de empresas, hoteles, oficinas, viviendas, zonas verdes y otros equipamientos con vistas a que pueda ser una zona para el crecimiento del aeropuerto internacional de Málaga como ya tienen en Madrid, Barcelona, Viena, Zurich, Amsterdam o Milán.

Los números son mareantes. Se estima una inversión público-privada global de 4.000 millones de euros de los cuales 400 millones serían en una primera fase, la creación de 25.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos y la generación de una actividad económica equivalente al 4% del PIB andaluz. El papel lo aguanta todo. Luego habrá que ver si la realidad se asemeja a este deseo, aunque es cierto que una gran zona logística en Alhaurín de la Torre podría atraer a numerosas empresas ante la falta de suelo en Málaga capital y por su cercanía a la ciudad, el aeropuerto y el parque tecnológico.

Una infografía del espacio que ocupará la Ciudad Aeroportuaria.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre afirman de manera rotunda que no será un polígono industrial al uso, sino que tendrá edificios de arquitectura bioclimática, grandes avenidas con zonas verdes y una plataforma exclusiva de transporte público. "A veces me han criticado que este proyecto es una ocurrencia, pero esas palabras proceden de personas cortas de miras y escasa capacidad de análisis a futuro", afirma Joaquín Villanova, alcalde de esta localidad, quien ya en 1999 -sí, es alcalde desde 1996- planteó la posibilidad de impulsar el entorno aeroportuario desde el punto de vista empresarial y no destinar solo ese suelo a la construcción de viviendas.

Un largo camino lleno de baches

Desde 1999 en que Villanova pensó que se podía hacer algo en ese terreno hasta 2024, cuando se prevé que se inicien las obras, pasarán 25 años. Así es este país, pues en todo este periodo ha habido que sortear todo tipo de baches burocráticos. De hecho, pese a que todo está ya prácticamente encarrilado, aún falta un acuerdo con los propietarios del suelo -no se plantean expropiaciones- y unas autorizaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

En mayo de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó el avance del PGOU e incluyó la Ciudad Aeroportuaria estimando, inicialmente, que ocuparía seis millones de metros cuadrados. El PGOU quedó bloqueado por la tramitación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum). Este último entró en vigor en 2009, y no fue hasta septiembre de 2010 cuando el Pleno del Ayuntamiento alhaurino aprueba la innovación de Planeamiento para adaptarse a la LOUA, reclasificando 3,8 millones de metros cuadrados para este proyecto.

Se pide el informe de evaluación ambiental a la Junta de Andalucía y éste no llega hasta 2012, 16 meses más tarde, que considera no viable la zona en la que se pretendía hacer la Ciudad Aeroportuaria. Tras dos años de dimes y diretes, el siguiente palo en la rueda es la publicación en 2014 por parte de la Junta de Andalucía de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación que limita el desarrollo de este proyecto. Alegaciones e informes en contra a lo planteado por la Junta se llevan los dos años siguientes y en enero de 2016 el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre pone un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra los reales decretos que aprobaron el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Una reunión con los vecinos de Alhaurín de la Torre para explicar el proyecto.

Villanova es del PP y la Junta de Andalucía estuvo gobernada por el PSOE hasta 2019, por lo que la relación era más que tensa, máxime después de tantos años de pugnas y trámites. Con la llegada del también popular Juanma Moreno a la presidencia del gobierno andaluz en 2019 esa tensión se relaja, a lo que también ayudó que en mayo de ese año el Tribunal Supremo le diera la razón al Consistorio y anulara los planes de inundabilidad que afectaban al proyecto.

Desde entonces se han intensificado las reuniones con la Junta de Andalucía, se puede redactar el Plan Especial del Sistema General de la Ciudad Aeroportuaria, y en junio de este 2022 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la nueva propuesta de innovación del planeamiento para poner en marcha el proyecto. Se está ahora en fase de alegaciones y consultas con los vecinos y los propietarios. Cuando se apruebe, se podrán empezar a ver las primeras grúas.

"En el aeropuerto de Málaga estamos ya en los 20 millones de pasajeros. Nunca seremos un 'hub' o centro de conexión aeroportuaria entre el sur de Europa y el resto del mundo si carecemos de los servicios, los hangares y el suelo para las grandes compañías aéreas. Los demás aeropuertos europeos se pusieron las pilas hace 20 años y por eso no puede ser más oportuna la luz verde que acaba de recibir la Ciudad Aeroportuaria", indica Villanova.

