El 'frikismo' llega a la gran vena comercial de Málaga: nueva apertura en calle Larios

Se acerca cada vez más la Navidad, y con ella las compras para los amigos y familiares. Si aún no has comprado los regalos navideños aún estás a tiempo. En Málaga los regalos no tienen que ser sinónimos de aburridos y comunes.

Si has visitado el centro de Málaga, concretamente la Calle Larios, en los últimos días es muy probable que te haya llamado la atención una nueva inauguración. Con globos aún en su entrada la tienda Friking se inauguró hace menos de una semana, concretamente el 3 de diciembre.

Friking es uno de los clásicos a nivel nacional. Es una tienda de camisetas frikis para todas la familia. Instalada en calle Larios es la tercera tienda en Málaga, las otras dos se encuentran en el Centro Comercial de Plaza Mayor y en el Centro Comercial Larios. A pesar de ser una tienda diferente por su carácter alegre y divertido está siendo todo un éxito.

Es difícil que pase desapercibida, y menos en el corazón malagueño de las tiendas más importantes. En su catálogo tienen todo tipo de diseños llenos de referencias a la cultura pop. También hay otros productos como tazas, botellas, calcetines, mascarillas, felpudos y otros productos para el hogar.

Málaga es mucho más que sol y playa, es una ciudad que resulta muy atractiva para las empresas, incluso las internacionales. Las recientes iniciativas hoteleras que verán la luz próximamente se convierten en un aliciente más para el turismo y con ello para las empresas.

Cada vez son más las empresas que apuestan por Málaga, en los últimos meses hemos visto como se instalaban nuevas tiendas en la ciudad, como Lindt en el Centro Comercial Plaza Mayor.

Interior de una tienda Lindt Lindt

La compañía suiza de chocolate Lindt & Sprüngli inauguró el pasado 1 de diciembre su primera tienda en Málaga, la número 23 de España. Ubicada en Plaza Mayor, en concreto en el McArthurGlen Designer Outlet, la marca apuesta por ofrecer una experiencia de compra única al consumidor.

Entre sus productos puedes encontrar una amplia variedad de sabores de bombones y cestas personalizables. En la tienda pueden adquirirse sus últimos lanzamientos de producto y las propuestas exclusivas que la compañía solo comercializa en sus tiendas físicas y online.

Exterior del local Ivanca Custom en Muelle Uno Ivanca Custom

Otra de las tiendas más llamativas de Málaga es Ivanca Custom. En Málaga hay dos tiendas, una en el Centro Comercial Muelle Uno y otra en calle Nueva. Ivanca es una tienda que se encarga de la personalización de zapatillas y chaquetas, aunque también han llegado a personalizar otros objetos como balones de fútbol.

Su dueño Javier Sánchez Broto, exfutbolista del Málaga y creador de Futbolemotion, es un referente en Europa en la venta de material de fútbol. Lleva dos años trabajando en este proyecto pero aterrizó en Málaga en junio con su tienda de Muelle Uno y en julio en calle Nueva.

