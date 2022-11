Dani Pérez empieza la campaña para ser alcalde de Málaga junto una ministra y "alcaldesa cañón"

Quedan aún seis meses para las elecciones municipales pero el candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Dani Pérez, ya ha empezado de forma oficial la campaña. Lo lleva haciendo las últimas semanas endureciendo su discurso contra el actual regidor, Francisco de la Torre, o contra la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, pero ya tiene hasta lema, Nuestra Málaga, y cartel (una fotografía con Pérez sonriente y, según afirma él mismo, "sin Photoshop" sobre el tradicional fondo rojo socialista).

Lo ha presentado este martes en El Balneario ante un centenar de cargos y simpatizantes socialistas y ha sido además arropado para esta puesta de largo por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y por el secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas. Espadas ha aplaudido el trabajo de Sánchez y la ha llamado "alcaldesa cañón". La actual ministra fue alcaldesa de la localidad barcelonesa de Gavá desde 2014 hasta 2021.

El acto, que ha empezado con 45 minutos de retraso, se ha iniciado con el discurso de Pérez, que ha tenido varios problemas con los micrófonos hasta el punto de tener que interrumpir varias veces su intervención. Confiando en que no sea un mal presagio de partida, el líder socialista malagueño ha explicado su "modelo de ciudad". "Queremos defender la ciudad tal como es y que los malagueños se puedan quedar en Málaga", ha afirmado Pérez, quien se ha preguntado "por qué en el último año se han ido de Málaga 5.000 malagueños, gente joven que no encuentra un espacio donde vivir".

En este sentido, Pérez ha resaltado que uno de los principales problemas de Málaga capital es la dificultad para acceder a una vivienda a un precio asequible, haciendo especial énfasis en la necesidad de que se construyan "10.000 viviendas de protección oficial y para ello hace falta una apuesta decidida del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga".

Un momento del mitin socialista en Málaga.

"Es el gran reto de Málaga. Nos vamos a quedar con una ciudad que no es para los malagueños y como alcalde yo no lo voy a permitir", ha insistido el candidato socialista, quien se ha mostrado contrario a la construcción del hotel del puerto en esa ubicación pese a que la ministra Sánchez, cuestionada posteriormente, no se ha posicionado.

Pérez ha recordado que se quedó solo a un voto de ser alcalde en la investidura pasada y cree que tiene opciones de derrotar a De la Torre. "Hemos hecho un trabajo riguroso en Málaga estos cuatro años y empezamos un camino de 180 días que nos llevará a la alcaldía de Málaga", ha afirmado el candidato socialista.

El apoyo de Raquel Sánchez y Juan Espadas

La ministra de Transportes ha señalado que "estamos en un momento duro pero de grandes oportunidades" y ha destacado la labor del gobierno socialista en educación, sanidad o derechos laborales. En referencia a Málaga, Sánchez ha reconocido que Málaga "ha evolucionado" en las dos décadas que lleva Francisco de la Torre como alcalde "pero su modelo ya está caducado y no es lo que necesita Málaga".

Sánchez ha insistido en que "Málaga tiene mucho futuro pero necesita un nuevo proyecto" y ha explicado que "hay que recuperar en Málaga el rostro humano, que sea una ciudad pensada para las personas". La ministra ha considerado "fundamental apostar por el transporte público" y ha afirmado que el Gobierno invertirá casi 3.500 millones de euros en la construcción de viviendas públicas.

Por su parte, Espadas ha asegurado que "cree" en Daniel Pérez porque "tiene un proyecto coherente que necesita la ciudad de Málaga". "De la Torre ha conseguido muchos objetivos pero esta ciudad necesita un cambio, frescura, un proyecto mirado por otros ojos y otra generación. Málaga no necesita un mandato más de De la Torre sino abrir un nuevo libro con un equipo renovado de personas y un nuevo liderazgo construido desde la humildad y el trabajo en la calle", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan