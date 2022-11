Las urgencias pediátricas de los hospitales de Málaga se llenan de niños con problemas respiratorios

Las urgencias de los hospitales de la provincia de Málaga están llenas de niños de pocos años de edad afectados por problemas respiratorios, principalmente bronquiolitis. La avalancha de casos a la que hacen frente desde hace varias semanas los sanitarios es tal que se cuentan por varios cientos los pacientes menores atendidos a diario en complejos como el Materno y el Hospital Quirón de la capital malagueña.

Así lo confirman responsables de los departamentos de Pediatría de ambos equipamientos, que admiten un incremento de "entre un 20% y un 30%" en el caso del Materno y superior al 40% en el Quirón respecto a los tiempos previos a la pandemia de la Covid.

EL ESPAÑOL de Málaga ha querido conocer la fotografía actual de las urgencias de estos dos centros de referencia en la capital, uno de ellos público y el otro privado. Pese a la diferente naturaleza de las dos instalaciones, el impacto de la bronquiolitis es evidente.

"La frecuencia de visitas que estamos teniendo ahora la veíamos a partir del puente de diciembre antes de la pandemia", explican desde el Materno, poniendo en valor que pese a esta subida apenas el 1,5% o el 2% de los niños requieren de ingreso hospitalario.

La principal variación respecto a otras épocas es que se ha adelantado en el tiempo. "Este virus solía empezar en octubre y noviembre en el norte de España y nos llegaba en diciembre, el pico se alcanzaba a finales de diciembre o inicios de enero y duraba hasta febrero", precisan las fuentes consultadas, que inciden en que el virus "es el de siempre, produce el mismo cuadro".

Los especialistas admiten "una eclosión más llamativa" desde finales del pasado octubre. Y, por el momento, no se sabe con certeza cuándo empezará a bajar la curva actual. "En España no hay un sistema de vigilancia epidemiológica del VRS y eso hace que haya pocos datos; los que hay indican que no se ha llegado al pico ni al descenso", aclaran.

Pese a una subida cercana al 30% en las visitas a urgencias del Materno, los responsables del complejo rechazan que haya un colapso. "Las esperas pueden llegar a ser de algo más de una hora", afirman.

Al tiempo, señalan como ejemplo de la normalidad con la que se están atendiendo los casos que hasta el momento no ha sido necesario anular cirugías pediátricas ni han tenido que ser adaptados espacios no habituales. Sí hablan desde el hospital de un refuerzo de personal en determinadas horas.

"El 95% de los niños que vienen son sanos"

Desde el Materno lanzan un mensaje destinado al conjunto de la población, tratando con ello concienciar sobre la necesidad de guardar ciertas precauciones. "Nos hemos quitado las mascarillas por la Covid pero esto está afectando a niños pequeños; el 95% de los niños que vienen son niños sanos, no es que se pongan peores porque ya tenían problemas de corazón o de pulmón", subrayan.

Según los especialistas estos pacientes están siendo infectados por sus hermanos mayores o por adultos que "no se lavan las manos o que no se ponen mascarillas cuando están acatarrados".

"Es necesaria una labor divulgativa, que no se olvide que este virus afecta a los niños, que se pueden poner muy malitos", insisten, pidiendo que en la medida de lo posible los padres eviten acudir a "reuniones masivas" con niños menores de 1 año.

Quirónsalud Málaga

Lo que puede contarse de Quirónsalud Málaga es muy similar. El jefe de Pediatría de este centro, el doctor Manuel Baca, sitúa por encima del 40% el aumento de casos atendidos a diario. "Hay horas de muchos niños; cuando vas a la sala de espera hay un volumen de gente muy importante", relata.

Hospital Quirónsalud de Málaga.

Y aunque era previsible que se produjese un aumento de casos, tomando como referencia lo ocurrido en países como Australia, el especialista habla de una "anticipación de los cuadros de bronquiolitis, con mucha mayor incidencia y la aparición de otros virus respiratorios".

"Normalmente, esta situación se da algo más tarde", apunta. En el caso de Quirónsalud, el incremento de casos se está percibiendo desde finales del pasado mes de octubre. "Todo noviembre ha sido así y las proyecciones indican que diciembre va a ser así; nuestra duda es si estamos ya en el pico o todavía puede subir", se cuestiona, si bien da por cierto una prolongación de la situación actual.

Pero ¿qué es la bronquiolitis? Se trata de una infección de las vías respiratorias, que se produce cuando unas vías diminutas llamadas bronquiolos se infectan con un virus. Eso provoca que se inflamen y se llenen de mucosidades, lo que dificulta la respiración.

"Hablamos de niños bastante pequeños, en muchos casos por debajo del año", incide el responsable de Pediatría, que pone en valor el trabajo realizado por el hospital para actuar ante esta avalancha de casos. "Hemos tenido que adaptar todo para manejar un volumen de pacientes mucho mayor al normal con problemas respiratorios y en niños muy pequeños; eso afecta a triajes, urgencias, observación, hospitalización, cuidados intensivos…", explica.

