La falta de acuerdo se mantiene en la izquierda malagueña, aunque "las puertas siguen abiertas"

No terminan de asentarse las aguas en la izquierda malagueña. Las diferencias entre Podemos y Por Andalucía (confluencia integrada por IU, Más País, Iniciativa y EQUO) todavía no están resueltas. Especialmente después de que los morados pidieran encabezar las listas e ir bajo la marca Unidas Podemos en una posible coalición. Hoy, el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, se ha pronunciado sobre este asunto: "No entendemos por qué se echa por tierra el trabajo que venimos realizando las organizaciones".

Ahumada ha destacado que se encuentran inmersos en un proceso "abierto a todo el mundo": "El tren está en marcha y va por las vías que entre todos acordamos", ha afirmado. El objetivo es recuperar un diálogo perdido: "Nuestra única respuesta es que las puertas están abierta", ha incidido.

Asimismo, ha afirmado que la gente que les está interpelando para llegar a un acuerdo "merece un respeto": "Están esperando a que tengamos una alternativa para Málaga". En caso de que no se produzca el punto de encuentro entre ambos, "hay herramientas para solucionarlo", en referencia a las primarias internas.

Sobre la propuesta de Podemos de concurrir bajo las siglas UP, ha asegurado que el nombre se debe articular "por consenso; si no lo hay, se debe dar protagonismo a la gente, sin líneas rojas ni exigencias". Así, pese a que el paraguas común es Por Andalucía, cada municipio estipulará la marca que encabece la candidatura: "Si hay ganas, la cuestión no debe ser el nombre".

¿En qué situación queda la relación entre Por Andalucía y Podemos tras este cruce de declaraciones? Ahumada ha argumentado que "si están cerrando la puerta, están haciendo un poco el paripé": "Los mensajes vía prensa no sirven para solventar las diferencias".

¿Hasta cuándo están dispuestos a esperar? Esa posibilidad de acercamiento será factible "hasta el último día", aunque conforme vayan cumpliéndose fases "será más difícil la integración".

También se ha mostrado contundente con las declaraciones de sus actuales socios en el Ayuntamiento de la capital: "No nos sienta bien que después de dos meses desde que se salieron del acuerdo, la primera noticia sea vía prensa y con exigencias. Como espacio, no tenemos noticias de ellos. Lo único que podemos decir con claridad es que las puertas están abiertas, pero no esperamos sentados", ha insistido.

Avance en la hoja de ruta

El próximo 19 de noviembre tendrá lugar un nuevo encuentro continuar con "las tareas que nos hemos fijado" y avanzar en la hoja de ruta: "En estos momentos somos cuatro organizaciones y aspiramos a seguir sumando. A sumar fuerzas, sumar colectivos y sumar a movimientos ciudadanos y a personas para fortalecer y ampliar el proyecto”, ha afirmado Eduardo Reina, de Más País.

“Los grupos motores están desarrollando su trabajo dentro de dinámicas con la máxima participación y consenso. Es con este espíritu con el que vamos a ir concretando propuestas y confeccionando nuestros programas electorales y de gobierno para las próximas elecciones en los diferentes municipios de la provincia”, ha apuntado Reina.

Sigue los temas que te interesan