La Costa del Sol en verano, la meca del rap francés

Los artistas franceses Lacrim, Maes, L'Algerino, Gazo, Niska y Naps actuarán este verano en Marbella, la meca del rap francés. No serán los únicos porque aún quedan nombres por confirmar. Quizás no conozcan a ninguno de los nombrados, pero solo uno de ellos no supera en reproducciones en Spotify a Manuel Carrasco, un artista que acaba de batir el récord en España de asistentes a un único concierto.

Los showcases de estos artistas en la Costa del Sol van a aumento porque muchos veranean aquí, y de paso actúan. Los precios para verlos oscilan entre los 10 euros hasta lo que quiera gastarse en una noche en Marbella (los reservados llegan a 3.000 euros). Son un reclamo turístico poco conocido para el público español aunque este género musical es el más oído en Francia y las listas de éxitos las copan raperos como ellos.

Para hablar de la relación de Málaga con el rap francés hay que remontarse a comienzos del 2000, ya que la mayoría de mc galos consagrados ha nombrado la Costa del Sol en sus canciones, incluso alguno ha cantado en la Feria de Málaga. Allá por 2006 La Fouin, un rapero parisino bastante conocido en su país aún, actuó en la caseta de la Juventud.

Los raperos conocen bien la zona. De hecho, en sus letras hablan de temas como el narcotráfico y la inmigración, y de la Costa del Sol como un buen lugar de fiesta. Es recurrente que se nombre en la escena francesa lugares como Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Mijas y Málaga.

Del narcotráfico cuentan experiencias propias o de amigos, y sobre la inmigración narran el drama que vivieron en primera persona o de sus familiares. La fiesta está muy relacionada con el tema de la inmigración, ya que para muchos de estos artistas Málaga fue el primer destino al que llegaron a Europa o es un sitio de paso para volver a ver a sus seres queridos en África cuando comienza la operación del paso del Estrecho.

Le tienen mucho cariño a la Costa del Sol y en sus temas se demuestra, ya que toman esta tierra como ese lugar al que llegaron con poco futuro y ahora vienen a disfrutar de la buena vida. También se ruedan bastantes videoclips en la zona.

Hay muchos ejemplos: Ninho en su canción Toutes options con 22 millones de visualizaciones en Youtube muestra en su videoclip la ruta más típica que se realiza en el tráfico de hachís. La mayoría del vídeo está rodado en Málaga. O Maitre Gims en Bella, grabado en Marbella y con más de 500 millones de visualizaciones en la misma plataforma.

Heuss L'enfoiré es una de las estrellas en Francia. El artista menciona a Málaga en varias canciones contando alguna historia relacionada con el narcotráfico, y hasta en sus videoclips salen camisetas del Málaga CF.

Imagen de un videoclip de Heuss L'enfoiré.

Rim K puede ser el rapero veterano más conocido al norte de los Pirineos. A Málaga la ha mencionado por diversos temas, entre ellos en su tema Chez toi c'est chez moi donde toca el tema de la inmigración.

Los inmigrantes vienen de Málaga

Tengo el destino de un harraga. Así se les llama los jóvenes que intentan dar el salto desde el Magreb a Europa en patera o escondidos en camiones.

Go-Fast y videoclips

En los banlieues de París o Marsella nuestra tierra es bastante conocida como punto de partida para la ruta del hachís. Muchos narcos comienzan su experiencia en el narcotráfico internacional aquí. Hacer tu primer Go-Fast marca tu vida, y en muchas canciones se refleja la querencia que le tienen a Málaga por ello.

Así se le conoce al método de transporte de hachís en vehículos de alta gama. Es por la velocidad a la que circulan camino de Francia. La ruta habitual después de que llegue la droga a España es Málaga-Alicante-Barcelona-Marsella-París, y esto está muy presente en el rap francés.

Se puede decir sin tapujos que en la música urbana francesa se menciona más a Málaga que en la española. Entre los raperos franceses que han nombrado a la Costa del Sol en algunas de sus canciones están Booba, Lacrim, Mister You, Vegedream, 113, Hayce Lemsi, Sadek, L'Algerino, Sefyu, SCH, La Fouine, Mc Solaar, TLF, Maitre Gims, Seth Gueko, Rim'K, Alonzo, Guizmo, Gradur, Nessbeal, PLN, Ninho, Jul, Niro, Maes, Heuss l'Enfoiré, Soolking, Gambino, Naps, Timal, Moha La Squale, Sofiane, El Matador, Da Uzi, Rohff, Kaaris, Leto, Kamikaz, Bramsito, YL, MRC, Imen es, Marwa Loud, LVZ, Ziak, Capuccino, Dabs, Gazo y Freeze Corleone.

De aquí sale una buena lista de Spotify. Estos artistas son mucho más oídos que cantantes o grupos españoles que se le puedan venir a la mente. El rap francés en prestigio y en números es el número dos del mundo tras el de Estados Unidos, y es una industria muy potente.

Turismo musical

Ahora todo este curioso fenómeno es un nuevo atractivo turístico porque estos cantantes publicitan gratuitamente la Costa del Sol tanto en la música como en sus redes sociales. Antes las letras trataban exclusivamente sobre narcotráfico, pero eso ha cambiado para hablar de Málaga como un buen lugar de vacaciones donde olvidar los problemas del día a día.

Cantan en Olivia Valere, Opium Beach Club o la antigua Dreamers, y llenan las discotecas de público francés. Hay ejemplos como el de Ziak, uno de los raperos emergentes en Francia, en su canción SPS dice: "la miseria es más bonita en Málaga".

O Soolking, al que oyen seis millones de personas mensualmente en Spotify, que junto a Kendji Girac ha estrenado hace un par de semanas el tema Baila donde canta: "Nos conocimos un día de verano en Málaga / todavía está tu olor cuando deshago las maletas". Muestran a la Costa del Sol como un lugar de lujo en el que gastar su dinero, y para muchos jóvenes que intentan salir de los banlieus es un sueño veranear aquí.

Desde el verano de 2017 se vienen percibiendo muchos coches de alta gama y matrículas francesas en toda la Costa, crece su presencia en parte por la responsabilidad de poner de moda esta zona. Una pequeña parte son narcotraficantes que vienen a llevarse mercancía hacia Francia, pero la gran mayoría son turistas jóvenes atraídos por este reclamo y vienen a disfrutar de la Costa del Sol.

El turista español no tiene nada similar en el extranjero (es como si en las discotecas del Algarve portugués cantaran durante el verano C-Tangana, Kase-O, Kidd Keo o Bad Gyal).

Las discotecas de Marbella se llenan casi exclusivamente de turistas galos cuando hay fiestas dedicadas al rap de su país. Ahora en España esta música es mucho más oída que hace años por las facilidades que ofrece Youtube o Spotify, pero cuando vienen estos artistas el público español es casi inexistente. Este verano se vuelve a la absoluta normalidad tras pasar lo peor de la pandemia, y veremos a muchos franceses disfrutando de su música por la Costa del Sol.

