El 'cese de la actividad' del Ave María no dejará huérfanos a los feligreses de la Encarnación de Málaga

Resulta habitual que el Obispado de Málaga aproveche los meses de verano para anunciar los nuevos nombramientos diocesanos. Sin embargo, ya pasado el final de curso, se ha conocido la noticia de un cambio que no suele estar previsto en los designios clericales. La parroquia del Ave María dejará de tener actividad comunitaria, quedando reducido su movimiento a la misa vespertina de los sábados y la del domingo.

Hasta la fecha, esta iglesia venía celebrando cuatro eucaristías los fines de semana (una los sábados y tres el domingo); todas ellas con “bastantes fieles”, afirma el hermano mayor de Mediadora, Salvador de los Reyes, cuyos titulares reciben culto en esta sede. En su opinión, esta decisión ha venido condicionada por la falta de curas y la unificación parroquial que ya se ha producido en otros puntos de la Diócesis, como ha pasado con la Divina Pastora y el Buen Pastor.

Cabe recordar que esta capilla es propiedad del patronato de las escuelas del Ave María. Precisamente, la cofradía ha mantenido en las últimas semanas distintas reuniones con la Fundación y el colegio para “concretar la situación”: “Comentamos cuáles eran nuestras necesidades y nos ofrecieron a la feligresía de la Encarnación la misa vespertina del sábado y la dominical”, detalla De los Reyes.

Del mismo modo, la iglesia seguirá abierta todas las tardes de lunes a viernes, permitiendo que los devotos puedan acercarse a ver a los sagrados titulares y visitar los columbarios de los familiares difuntos: “Nos ofrecen seguir manteniendo los altares, con el montaje del triduo, quinario y triduo sacramental; aunque todavía no sabemos si el director espiritual será el párroco de San Patricio u otro”.

Precisamente, la vinculación comunitaria que se establece resulta ahora compleja de definir: “Los feligreses de la Encarnación se unen con los de San Patricio (de quién dependerá la hermandad); mientras que los de San Ignacio -unidad parroquial con la Encarnación- se van a la Natividad”, apostilla.

Esta es mi parroquia, la de la Encarnación, la del Ave María. La de mi barrio de Las Delicias. Llegué al barrio con 3 años, 1973, y ya existía, aunque no fui tomando conciencia de ella hasta q un poco más grande empecé a prepararme para la Primera Comunión, 1979. Después seguí... pic.twitter.com/gs2Atcrkm0 — SalvadorDelosReyes (@SDelosReyesR) June 27, 2022

De los Reyes se muestra agradecido con Raúl Rebollo, director del colegio, y Manuel Martínez, presidente del patronato, por la ayuda prestada. Gracias a esta colaboración, la comunidad del Ave María no se quedará huérfana: “Tal y como nos han remitido, esperamos que todo se mantenga tal cual está desde hace 25 años (con la llegada de la Virgen) y que no se note este tránsito. El templo lo van a abrir al barrio; no se va a quedar en exclusividad para la Escuela”, explica.

Precisamente, esta dualidad de parroquia y capilla se viene llevando a cabo desde hace 60 años: “Yo llegué en el 73 al barrio y ya estaba así. La cofradía quiere quedarse aquí, porque nos han dado esa facilidad. Nos tenemos que resignar y aceptar la decisión con obediencia”, destaca.

Comunicado oficial

A través de un comunicado, la hermandad de Mediadora ha asegurado que les entristece "enormemente" la decisión de la desaparición de la parroquia de Santa María de la Encarnación, "por la que tanto hemos trabajado y en la que hemos desarrollado nuestra vida de Hermandad durante estos 25 años de existencia de nuestra Corporación nazarena".

Aseguran que, en las conversaciones mantenidas la semana pasada con el Patronato del Ave María, se les ha trasladado "su pesar" por la extinción de la parroquia y también su intención clara de mantenerla abierta a la feligresía y “a nuestros barrios” durante todos los días de la semana.

Esta medida pone en jaque la actividad diaria de la Iglesia, adonde acuden los vecinos para visitar y rezar al Santísimo, a los sagrados titulares y a los seres queridos que descansan en los columbarios, celebrándose la Santa Misa por los capellanes del Ave María los sábados por la tarde y los domingos por la mañana.

"En este sentido, agradecemos, una vez más, al Patronato de las Escuelas del Ave María su disposición para que siga abierto el templo a toda la feligresía de nuestros barrios", apostillan.

Por último, elevan una oración por todos los feligreses que en "los más de sesenta años de vida de nuestra parroquia han prestado su tiempo y su cariño para extender el Reino de Dios entre los niños, jóvenes y adultos de nuestros barrios de Las Delicias, Girón y Parque Mediterráneo".

Hay que recordar que esta decisión se encuentra todavía pendiente de la publicación de un decreto, por lo que hasta ese momento la parroquia "seguirá funcionando como hasta ahora".

Sigue los temas que te interesan