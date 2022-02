La prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga, registra un brote con 20 contagiados y aisla a 244 reclusos

La prisión de Alhaurín de la Torre ha registrado este miércoles un brote de coronavirus con 20 contagiados y ha aislado de momento tres módulos (en total 244 reclusos). El primer positivo se notificó ayer martes tras hacerse una prueba de antígenos. Instituciones Penitenciarias ha asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga que "todo está controlado". La mayoría son asintomáticos o personas con síntomas leves, ya que prácticamente el 100% por 100% están vacunados.

Según fuentes cercanas a la cárcel de Málaga, en el módulo tres hay 10 reclusos contagiados; en el módulo 13 unos 5 positivos y en el módulo seis unos cuatro. El protocolo a seguir, según Instituciones Penitenciarias, es el que establece la Consejería de Sanidad. "Los del módulo no hacen ninguna actividad en común con el resto de la prisión. Los que están aislados son los que ha dado positivo. Con el resto se establecen horarios, grupos burbujas y hacen vida normal", han explicado.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha denunciado este miércoles en un comunicado la "mala gestión que desde el minuto uno se ha producido por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el coronavirus". "En todo momento nos hemos visto solos y sin unas medidas claras para hacer frente a tan complicada situación", han señalado.

En el momento de más contagios, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, "quitaron el horario especial por Covid cuando veíamos venir la situación que ahora se ha presentado, situación que tarde o temprano tenía que llegar y como viene siendo habitual en la institución no hay un protocolo común ante estas situaciones".

Para la asociación, "resulta incomprensible que no realicen cribado a todos los internos en los citados módulos y se sepa el número total de internos positivos". "No ven los peligros y problemas que pueden generar y no hacen caso a la reivindicaciones que venimos reclamando, afortunadamente tienen unos profesionales que realizan una enorme labor", han subrayado en un comunicado donde han asegurado que "la desmotivación, inseguridad y crispación envuelve a la plantilla".

La asociación también ha denunciado "estar casada de que cada ministro y secretario general que llega no se ocupen de sus profesionales, no sean conscientes de las urgentes mejoras que impera al colectivo y no tengan ninguna empatía con los que cada día acudimos a nuestro lugar de trabajo".

