Herido un hombre tras una explosión en una vivienda en La Palma, en Málaga

Un hombre ha resultado herido este martes tras una explosión en una casa en calle Eresma, en el barrio de La Palma (Málaga), ha confirmado Emergencias 112 Andalucía a EL ESPAÑOL de Málaga. En concreto en una 13 planta de un edificio de viviendas.

El servicio de emergencias andaluz no sabe aún si es de gas todavía ni cuál ha sido el tipo de explosión. A las 12:55 ha entrado una llamada de un particular señalando que había un hombre herido y que al parecer podría estar trabajando. El 112 aún no sabe si se trata de un accidente laboral.

La persona no sabe lo que ha explotado, pero ha visto que el susodicho tiene heridas en la cara y que odría estar calentando algún tubo del butano. Emergencias 112 Andalucía ha dado aviso a la Policía Local, la Policía Nacional, los bomberos de Málaga y los servicios sanitarios.

Hasta allí se han desplazado cuatro vehículos de los bomberos y una ambulancia. "Se recibe aviso por explosión de gas en calle Eresma en una 13 planta de un edificio de viviendas donde reportan que hay una persona herida. Acuden dotaciones del parque de Bomberos Central", han informado los Bomberos en su cuenta de Twitter.

