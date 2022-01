Denuncian la merma de efectivos que provocan las "unidades fantasma" en la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de 400 agentes en la plantilla del Cuerpo en Málaga. Además, la AUGC también reivindica la creación de las autodenominadas 'unidades fantasmas' que, en sus propias palabras, merman "la atención a los requerimientos urgentes de personas que lo necesitan ya que, por ellas, el tiempo de espera de una patrulla puede superar la hora hasta llegar al lugar donde la necesitan".

¿Y qué son esas 'unidades fantasmas'? Según AUGC, son unidades conformadas por guardias civiles, "pseudoespecialidades, ocupadas sin necesidad de curso y que no forman ningún catálogo de puestos de trabajo como Unidad propiamente dicha, donde sus vacantes no salen publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y no pueden solicitarlas cualquier guardia civil".

Desde la asociación, apuntan que las 'unidades fantasmas' más comunes son los Equipos ROCA (Robos del Campo), los GIR (Grupos de Intervención Rápida), los EBIO (Equipos Básicos de Inspecciones Oculares), el OCON (Lucha contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar y zona del sur) o los GOAD de Tráfico (Grupos Operativos de Alcohol y Drogas).

Así, señalan que dichas "pseudounidades" están compuestas por agentes que en lugar de estar en otro puesto, normalmente, Seguridad Ciudadana, se encuentran en uno de los anteriormente mencionados "mermando las ya de por sí exiguas plantillas que existen". "No paran de crear y mantener unidades fantasmas surtiéndose de lo que ha venido a ser la nave nodriza de ellas: Seguridad Ciudadana", insisten.

"Hay tan pocos agentes en la calle que, como ya denunciamos hace meses, de 50 Puestos de Seguridad Ciudadana en Málaga, tan sólo 5 de ellos tienen capacidad para cubrir las 24 horas del día con personal propio, el resto, depende de otros puestos de alrededor", explican.

Desde el colectivo apuestan por la creación de esas unidades con su "correspondiente catálogo de puestos de trabajo", que ven necesarias, eso sí, sin nutrirse de guardias civiles de Seguridad Ciudadana, primordiales para que el cuerpo funcione.

Como culpable de este sistema de 'unidades fantasmas' desde AUGC ponen a la malagueña María Gámez, directora general de la Guardia Civil desde enero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Según la asociación, "perpetua este torticero método de creación y mantenimiento de unidades fantasmas desabasteciendo de guardias civiles por Puestos de Seguridad Ciudadana".

"La señora Gámez deja al margen a potenciales agentes muy cualificados para solicitar una plaza en una de esas unidades si se creara el debido catálogo de trabajo para que solo puedan acceder a ellas todos los que el mando considere merecedores de tan distinguido honor. De lo contrario, nada que hacer para promocionar profesionalmente. Esto destroza la motivación de los agentes", zanjan.

