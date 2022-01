El alcalde de Málaga, a la espera de hacerse una PCR tras estar en contacto con cuatro positivos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado en contacto con cuatro positivos y está a la espera de hacerse una PCR. El regidor lo ha anunciado él mismo por voluntad propia este martes durante una convocatoria, en concreto esta mañana en una recepción a los remeros malagueños que obtuvieron medalla en el Campeonato del Mundo de Remo de Mar en el Salón de los Espejos.

Cuatro de los seis escoltas del alcalde malagueño tienen coronavirus y están aislados al dar positivo en la prueba diagnóstico. De la Torre, pendiente de que lo llamen para hacerse una PCR, continúa trabajando porque no tiene síntomas y el protocolo lo permite. El Ministerio de Sanidad anunció este lunes cambios en el protocolo Covid tras la reunión del comité de expertos.

Según el nuevo protocolo, los contactos estrechos deben guardar cuarentena durante una semana si no están vacunados con pauta completa. Durante los primeros diez días tras el contacto, los posibles contagiados deben reducir al máximo las interacciones sociales utilizando siempre la mascarilla y evitando el contacto con personas vulnerables.

El protocolo dicta que puedes hacer actividad normal, no de ocio, e ir trabajar si estás vacunado. De la Torre ha seguido su agenda habitual de actos al no encontrarse mal. "Debe acudir al trabajo porque está vacunado. Es lo que haría cualquier trabajador. Ir a actos forma parte de su agenda habitual. Está haciendo lo que dicta el protocolo. Ni más ni menos", han asegurado tajantes desde el Ayuntamiento. El Consistorio no ha podido confirmar el día previsto de la PCR.

El regidor también ha acompañado este martes por la mañana al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha visitado el Museo de Málaga y donde ha anunciado la compra, por parte del Gobierno andaluz, del busto de Antonino Pío que formaba parte de la colección Ifergán.

Los primeros datos del coronavirus en el año 2022 nos indicaban ayer lunes que, por el momento, la tendencia de alto número de contagios parezca amainar. En el primer informe remitido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se notifican 6.138 casos nuevos, tres muertes y 54 hospitalizados en los últimos tres días en Málaga.

