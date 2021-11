Dani Pérez se compromete a unir el PSOE de Málaga para afrontar los retos que tiene por delante

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, se ha comprometido a “unir el PSOE de Málaga para afrontar los retos que tiene por delante” durante el acto de presentación de su candidatura a la secretaría general del partido. “Lo que queremos es unir al partido, trabajar de manera cohesionada con los más de 6.300 militantes que tiene esta provincia. Nada de etiquetas. Miremos hacia el futuro porque tenemos por delante un gran proyecto político”, ha dicho en el acto de presentación de su candidatura a la secretaría general del partido celebrado en el municipio de Cártama, en el que han intervenido el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo; la viceportavoz socialista en la Diputación, Toñi García, y la secretaria general de JSA Málaga, Ana Villarejo. Pérez ha reivindicado el término compañero y compañera, “la palabra más bonita que nos podemos decir”, y ha recordado que “las primarias deben ser un proceso democrático y ejemplar”.

“Soy de izquierdas, soy feminista, ecologista y milito en las ideas del socialismo”, ha reclamado. “No se puede ser socialista sin ser feminista”, ha señalado, al tiempo que ha considerado que “el único camino para acabar con el machismo es la educación en igualdad, en valores feministas”. Asimismo, se ha definido como defensor de la diversidad, del medioambiente, persona comprometida con la defensa de la memoria histórica y municipalista. “El municipalismo es el motor del cambio, es la piedra angular sobre las que se sustentan nuestras políticas”, ha afirmado, al tiempo que ha agradecido su trabajo a alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas: “sin vosotros el partido no sería lo que es”.

“Os prometo trabajo y compromiso desde lo municipal. Me vais a ver trabajando en todos los barrios y en todos los pueblos”, ha señalado, al tiempo que se ha comprometido a devolver la confianza “con trabajo, esfuerzo y dedicación”. “El impulso del cambio significa que tenemos que darle un empujón a lo que ha sido el partido en estos momentos. Cambio e impulso, pero no ruptura. Con su militancia. Siempre he sido un militante de base. Si la militancia me da la confianza la devolveré con trabajo, determinación y sobre todo con mucha responsabilidad. Espero de este proceso de primarias que lo hagamos juntos. Juntos este partido crece. Sólo tenemos una etiqueta, la de socialista. Juntos ganaremos el futuro”, ha asegurado.

Pérez ha defendido que la formación que se adquiere en los partidos es “un valioso caudal que no podemos desestimar”. “Estuve dos años en el Congreso de los Diputados y tuve la oportunidad de hacer políticas. Posteriormente pude aprender de la gestión al frente de la delegación de Igualdad, Salud y políticas sociales de la Junta. Y ahora en estos momentos como concejal del Ayuntamiento he aprendido el valor de la importancia de la política del día a día y de la calle”, ha recordado, y ha agregado que “antes también tuve la responsabilidad de ser secretario general de las JSA de Málaga”. “Toda esa formación y ese caudal que nos es mío, sino que me habéis dado la oportunidad de que pueda adquirirlo, siempre será un caudal del partido, de su militancia”, ha manifestado.

Asimismo, ha adelantado que “seguiré siendo el candidato a la Alcaldía de Málaga, porque me quedé a un concejal de ser alcalde de Málaga y vais a verme de alcalde de Málaga”. “Hay que cambiar 26 años del gobierno del PP en Málaga”, ha apuntado. En paralelo, ha reconocido que “los alcaldes me habéis dicho que os sentí abandonados por la Diputación de Málaga y por la Junta de Andalucía”. Por ello, ha expresado el compromiso de que podamos gobernar la Diputación de Málaga, “para transformarla”. “Tenemos otro reto muy importante: tenemos que trabajar para que haya un socialista como Juan Espadas al frente de la Junta de Andalucía”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que “es un orgullo tener al frente del Gobierno de España un presidente como Pedro Sánchez”.



El portavoz socialista ha apelado al valor de la militancia del PSOE. “Me afilié hace 22 años en el PSOE sin padrinos, sin conocer a nadie, simplemente porque era socialista y quería implicarme. Voy a poner todo el empeño para que la militancia de este partido sienta que este partido tiene su valor”, ha expuesto.

Pérez ha recordado que hay muchas personas que lo pasaron muy mal en la crisis de 2008. “Vimos determinadas recetas que en lugar de dar soluciones, generaron más problemas. Ahora hemos tenido la suerte de tener al frente del Gobierno a un socialista, que ha pedaleado por cambiar las formas de hacer política. Las políticas neoliberales que en 2008 se aplicaron no se pueden aplicar en estos momentos. Hemos demostrado en esta pandemia que no nos han salvado los mercados nos ha salvado el Estado. Porque al frente del Estado estaba un socialista”, ha señalado.

“El día a día de la política no se arregla en una tertulia, lo ven muy fácil, lo difícil es arreglarlo en los parlamentos, en las diputaciones o en los ayuntamientos. Es ahí donde se tienen que dar las soluciones. Hace unos años llegaron algunos con políticas populistas, pero ya se han ido a su casa. Pero los socialistas seguimos aquí, hemos resistido, sabemos perfectamente que no podíamos echar atrás. Siempre después de cada derrota nos hemos levantado. En los momentos más difíciles nunca hemos abandonado. Lo que no han entendido esos que venían a cambiarlo todos es que hace falta pelear mucho desde las instituciones para cambiar las cosas. Todo lo que hemos conseguido es reversible si no se pelea por ello puede volver atrás. Cuando la situación es difícil damos lo mejor de nosotros mismos”, ha explicado

