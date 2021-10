Málaga se hace hueco en el teatro nacional: Pablo Díaz, ganador del premio Jesús Domínguez

Málaga se hace grande dentro del teatro en la figura de Pablo Díaz Morilla, flamante ganador de la XII edición del prestigioso Premio de textos teatrales Jesús Domínguez, organizada desde el área de Cultura de la Diputación de Huelva. La obra Queen of the road se ha alzado con el primer puesto entre las 53 candidaturas que se han presentado al certamen.

Este galardón, reconocido como "uno de los más prestigiosos a nivel nacional", en palabras del propio autor, supone la publicación de la obra "en una de las grandes referencias nivel teatral en España". La revista Primer Acto permitirá a este dramaturgo malagueño plasmar su trabajo para que tenga el reconocimiento internacional que merece.

"'Queen of the road' es algo más que una reivindicación, es una fiesta". Así define Díaz Morilla su propia obra, que ha recibido el reconocimiento unánime del jurado de esta edición. Asimismo, los propios jueces han valorado "la calidad literaria y su potencialidad escénica" para reconstruir "de manera rigurosa y bien documentada un hecho histórico".

En esta línea, de acuerdo con el fallo del jurado, la propia obra "trasciende al momento en el que se desarrolla, a la vez que conecta con nuestro presente y subraya la importancia de los valores solidarios, del arte y la utopía". Sin duda, el autor ha logrado "despertar ciertos sentimientos" en los espectadores, lo que le hace "especial ilusión".

"En mis obras siempre me inspiro en hechos reales para, después de haberlos investigado durante mucho tiempo, tratar de hacerlos míos", afirma el autor a este periódico. En este caso, 'Queen of the road' trata de como, en el Londres de los años 90, grupos anarquistas, contraculturales y ecologistas -"gente muy distinta entre sí"- se unió para detener la construcción de una carretera que iba a arrasar con un barrio y un bosque.

Pablo Díaz Morilla, ganador de la XII edición del premio de textos teatrales Jesús Domínguez. Eva García

La mayor aliada de estos grupos emerge en la figura de Dolly Watson, una señora de más de 90 años que se mantuvo firme en no abandonar su domicilio a pesar de que todos sus vecinos se habían marchado y el barrio estaba literalmente ocupado por punks, artistas, ecologistas e, incluso, por una tribu nómada, explica Díaz Morilla.

"Los hechos que usted lea o vea representados y más dudas acerca de su veracidad le suscite, son precisamente aquellos que son reales", explica el autor en el texto. En el catálogo de protestas de los activistas de Claremont Road cabían "desde la performance hasta la lucha directa", pasando por la reunión a través de fiestas infantiles o raves de música electrónica. "Somos más posibles de lo que puedas imaginar", se cita en la obra.

Pablo Díaz Morilla

El ganador de la duodécima edición del premio de textos teatrales Jesús Domínguez es, además de dramaturgo, profesor e investigador, un pilar fundamental en la dirección del centro de estudios EADE de Málaga, donde dirige los grados de comunicación y diseño. Los alumnos del centro están "sumamente agradecidos" por la labor que allí desempeña.

Ha publicado diversos artículos en revistas científicas relacionadas con las formas de comunicación aplicadas a las Artes escénicas. Es licenciado en Comunicación audiovisual y posee el Máster de Formación del profesorado. Desde el año 2019 es consultor de proyectos para la iniciativa de producción teatral municipal Factoría Echegaray de Málaga.

Por tanto, con vistas al futuro, Díaz Morilla expone que "un gran premio para un dramaturgo es que la obra sea llevada a las tablas". De hecho, "las perspectivas de producción son muy buenas", ya que sus anteriores obras -Souvenir y Mitad del mundo- fueron producidas por Feelgood y Factoría Echegaray.

"Ojalá 'Queen of the road' también recorra el mismo camino y sea llevada a las tablas", destaca. Tanto con Feelgood como con el director de sus anteriores trabajos, Fran Perea, "tenemos esa esperanza y estamos ahora mismo manteniendo diversas reuniones para poder llevar esta obra a los escenarios".

Este dramaturgo malagueño desea que "si alguna vez este trabajo es llevado a las tablas, sea vivido como una fiesta". Por tanto, con ese premio se pretende obtener "la mayor proyección pública de la persona ganadora del mismo", relatan desde la organización.

"La mayoría de los ganadores de este galardón han estrenado sus obras en el Teatro Español de Madrid", subrayan desde la Diputación de Huelva. A eso aspira el malagueño Díaz Morilla. Suerte y enhorabuena, Pablo.

