¿Qué peso aporta Málaga a la convención nacional del PP?

Figuras internacionales como el expresidente de México, Felipe Calderón; el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana; el canciller de Austria, Sebastian Kurz, o el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, son algunos de los políticos que estarán presentes a lo largo de este fin de semana en la convención nacional que organiza el PP en diferentes localizaciones. Pero ¿qué hay de una ciudad y una provincia como Málaga? La capital -y un buen número de ayuntamientos- y la Diputación Provincial son dos feudos estratégicos del PP en Andalucía y Málaga fue clave en la estrategia para llegar al Gobierno de la Junta.

Los populares buscan mostrar una imagen de fortaleza y unidad en un evento itinerante que ha pasado por Santiago, Valladolid, Madrid y Sevilla, donde tuvo su primera actuación el presidente andaluz, Juanma Moreno. Este viernes se reúnen en Cartagena y el sábado y el domingo se desarrollarán en Valencia. El 2 de octubre será el momento de la participación de los líderes malagueños.

Moreno participó este jueves en un diálogo junto al Premio Nobel Mario Vargas Llosa y el líder opositor venezolano, Leopoldo López. "Nos habéis dado una lección que a veces no somos capaces de apreciar; pensamos que no hay que conquistar la libertad todos los días o no hay que defenderla más allá de nuestras fronteras". El presidente andaluz transmitió el apoyo a López: "Vamos a estar con la libertad en Venezuela y la libertad en Latinoamérica".

El sábado por la mañana Moreno volverá a participar en una mesa redonda titulada "Los gobiernos de la libertad", en la que participan los presidentes autonómicos de Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Una mesa en la que los populares tratarán de buscar los puntos en común entre los diferentes gobernantes regionales por encima de las más que palpables diferencias.

De 16:30 a 19 horas, todos los presidentes provinciales del PP participarán en una mesa en la que se hablará de "el partido de las personas" y estará moderada por Javier Maroto. Ahí es donde Elías Bendodo realizará su intervención, breve, ante el auditorio.

En la convención estarán presentes todas las sensibilidades populares. Así, además del presidente provincial, Elías Bendodo, y el presidente regional, Juanma Moreno, en las conclusiones del encuentro estará presente Pablo Montesinos, el número uno al Congreso y el vicesecretario de comunicación de Génova.

La delegación

La presencia de Málaga en el fin de semana en el que la convención se celebra en Valencia asciende a unas ochenta personas. Entre los asistentes, los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre; Marbella, Ángeles Muñoz; Torrox, Óscar Medina; Estepona, José María García Urbano, o el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado.

También estarán los otros dos diputados nacionales del PP junto a Montesinos: Carolina España y Mario Cortés. Otros cargos de relevancia política como el diputado regional Jota Carmona, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, o la vicepresidenta de la Diputación, Natacha Rivas.

Algunos concejales del Ayuntamiento de Málaga están llamados a acudir, como Jacobo Florido, Luis Verde, Carlos Conde, Elisa Pérez de Siles o Gemma del Corral. La expedición la completan otros muchos nombres, como los de Raúl Jiménez, responsable de la Agencia Digital de Andalucía, o la secretaria general de Familias, Ana Carmen Mata.

