Los contagios Covid bajan en picado en Málaga, pero la provincia lamenta 11 muertes

Aunque la cifra diaria de nuevos contagios esté a la baja, la de muertes no desciende todavía con esa intensidad. La provincia de Málaga ha notificado este martes un total de 143 contagios de coronavirus, un número pequeño que no oculta que once personas han perdido la vida por culpa de la Covid. Son 124 contagios menos que los anunciados este lunes, pero siete muerte más que en esa jornada anterior.

Ya son 1.892 fallecidos en total desde que comenzó la pandemia en la provincia, cuya tasa de incidencia se sitúa en 214,1 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En la capital, esa tasa es de 235,6.

Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, 18 personas han sido hospitalizadas en la provincia y dos han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 832 se han recuperado del coronavirus.

Andalucía

La comunidad autónoma registra este martes 31 de agosto un total de 980 contagios -la primera vez en tres meses que se contabilizan menos de mil casos desde que el 18 de mayo hubieran 938 positivos-, una reducción de 379 casos respecto a la víspera y 929 menos que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 19 fallecidos, diez más que la jornada anterior y 34 menos que hace una semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad sube por primera vez en un mes -desde el 3 de agosto cuando se situó en 597,6- y se coloca en 239,4, lo que supone 1,6 puntos más que la jornada anterior y 89,2 menos que hace una semana cuando la tasa era de 328,8. Además, es la segunda más baja desde que el 8 de julio se situara en 224,7.

Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 305 casos, seguida de Cádiz con 174, Málaga con 143, Granada con 102, Almería con 97, Córdoba con 75, Huelva con 51 y Jaén con 33.

En cuanto a los 19 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, se contabilizan once en Málaga, dos en Cádiz, Granada y Jaén y uno en Sevilla y Almería. Huelva y Córdoba son las únicas provincias andaluzas que no registran muertes esta jornada.

