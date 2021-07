La diversificación turística llega 'online': Málaga apuesta por Italia, Holanda y Polonia

Lo planteaba el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, en la que afirmaba que la provincia no podía vivir solo del turista británico: "Hay que diversificar", planteó. Dicho y hecho, Turismo Costa del Sol -empresa pública del ente provincial- ha llevado su apuesta por Polonia, Italia y Alemania, eso sí, de forma virtual por la pandemia.



La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita Del Cid, ha reincidido este jueves en la importancia de diversificar mercados para evitar la dependencia de mercados "incrementado la promoción en estos países que ya nos demostraron un incremento en el año 2019 de sus indicadores turísticos en el destino". Así, la marca local se hizo presentes en jornadas como la Bit de Milán, Vakantiebeurs, F2Spagna 21 o la feria Spanien Erleben virtual.

Han destacado, por ejemplo, las primeras jornadas online del sector turístico español en Polonia, organizadas por la OET de este país, que supuso "una oportunidad perfecta para presentar las novedades durante este periodo de pandemia, retomar contactos profesionales o buscar nuevos socios comerciales para reactivar el sector y planificar el futuro", según Del Cid.



El formato, como no podía ser de otra manera, fue adaptado por las circunstancias epidemiológicas: presentaciones online para introducir cada una de las empresas e instituciones participantes desde España, más de 20 reuniones con touroperadores, agencias y OTAs, además de realizar una presentación para el webinar dedicado a la Costa del Sol con inserciones de los municipios de Málaga, Marbella, Antequera, Axarquía, Benalmádena y Torrox.

De la mano de Turismo y Deporte de Andalucía, Costa del Sol participó también en la feria BIT Milano 2021, del 9 al 14 de mayo en versión digital a través de la plataforma Fiera Milano.

También en ese contexto se celebraron diversos eventos digitales y encuentros con operadores, para los que se activó una agenda bajo el nombre Big Community que sirvió para contactar en tiempo real con la demanda.

Turismo Costa del Sol también participó, junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, en la feria Vakantiebeurs, que tuvo lugar del 3 al 5 de junio de 2021, en formato online, bajo el lema "Dream now, travel soon!" ("¡Sueña ahora, vaiaja pronto!").



Esta feria se definió como un festival de viajes interactivo con el objetivo de llevar a los hogares no sólo información, sino también la diversión de las vacaciones. Además, la participación en otras ferias como la de La Haya (Países Bajos) también dan prueba de esta apuesta por diversificar y, al mismo tiempo, digitalizar.

