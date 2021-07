Estos son los casos en los que la mascarilla sigue siendo obligatoria en Málaga

Todos queremos que la Covid pase a ser un mal recuerdo cuanto antes, pero eso no significa que ya esté permitido actuar como si no existiera. Las mascarillas se convirtieron en el accesorio estrella durante la pandemia y, aunque desde el pasado sábado 26 de junio ya no son obligatorias en exteriores, todavía es imperativo llevarlas en una serie de casos.



Se debe seguir llevando mascarillas en espacios cerrados, en medios de transporte como trenes, autobuses o aviones, en eventos multitudinarios o en residencias de ancianos, entre otros, tal y como recuerda en redes sociales el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

📌 Llaves, móvil, cartera y MASCARILLA 😷. Antes de salir de casa, asegúrate de llevarla. Sigue siendo OBLIGATORIO‼ su uso en espacios cerrados, medios de transporte 🚄🚐✈, eventos multitudinarios o en residencias de ancianos 👵. #BuenosDías #Consejos112 @AndaluciaJunta pic.twitter.com/TgIqDViTCO — Emergencias 112 (@E112Andalucia) July 21, 2021

Además, en otros lugares abiertos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio, también es obligatorio seguir llevando el cubrebocas. Esto se puede dar en los eventos multitudinarios a los que se refiere el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, pero también en otras situaciones aparentemente más solitarias.



En la ciudad de Málaga, debido a la tradición medieval andalusí, no son pocas las vías en el centro de tamaño muy estrecho y en las que, por tanto, es imposible guardar ese metro y medio de seguridad en un cruce de aunque sean solo personas.



Situaciones así se pueden dar en la céntrica calle de Santa María -perpendicular a la calle Larios-, en la calle Mártires -junto al Museo Thyssen- o incluso en algunas zonas de calle Granada. Así, para un malagueño que vaya a pasear por el centro, el consejo de Emergencias 112 tiene más sentido que nunca: "Llaves, móvil, cartera y mascarilla"

