El 33% de los jóvenes de la Generación Z busca la "estabilidad" de ser funcionario frente a la empresa privada

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LO ESENCIAL Las claves El estudio 'Pulso Jóvenes y Trabajo 2026' revela que un 33% de los jóvenes prioriza la estabilidad laboral, situando al sector público por delante de las grandes empresas. Las principales demandas de los jóvenes de entre 18 y 30 años son un salario justo (más del 50%), la estabilidad (48%) y el buen ambiente laboral (38%). La expectativa de trabajar en lo estudiado cae del 31% al 12% tras tres años de experiencia, momento en que aumenta la exigencia de equilibrio entre esfuerzo y sueldo. El informe identifica cuatro perfiles profesionales: buscadores de lo estable (33%), trabajadores con condiciones (27%), emprendedores independientes (21%) y aprendices impacientes (20%).

La consultora generacional Mazinn y el observatorio independiente Future for Work Institute han presentado la segunda edición del estudio "Pulso Jóvenes y Trabajo 2026", una radiografía actualizada sobre el talento joven en el mercado laboral.

La investigación, elaborada a partir de las respuestas de 795 jóvenes de entre 18 y 30 años, muestra que no todos buscan lo mismo en su carrera profesional, dibujando un escenario donde las expectativas están profundamente fragmentadas.

A pesar de que más de la mitad de los encuestados sitúa un salario justo y competitivo como su principal demanda, seguido muy de cerca por la estabilidad laboral (48%) y la buena relación con los compañeros (38%), el análisis revela que ninguna política corporativa logra el consenso absoluto entre los participantes.

La expectativa inicial de desarrollar una carrera estrictamente vinculada a sus estudios se desploma drásticamente del 31% inicial al 12% al superar los tres años de experiencia. Lo que el estudio detecta como "un fuerte choque de realidad" a medida que los jóvenes adquieren rodaje profesional.

El estudio dice que, a partir de los tres años, los jóvenes comienzan a exigir un mayor equilibrio entre el esfuerzo invertido y la retribución obtenida, pasando del 30% al 36%.

La investigación ha revelado que los jóvenes dejan en un segundo plano aspectos como el teletrabajo (13%) o la competitividad sana (9%) frente a la necesidad "innegociable" de estabilidad laboral.

Cuatro formas de vivir el trabajo

Para comprender esta diversidad de prioridades entre los jóvenes, el informe introduce el concepto de contrato psicológico e identifica cuatro formas radicalmente distintas de relacionarse con el empleo que conviven actualmente en España.

El grupo más numeroso corresponde a los “buscadores de lo estable” (33%), un perfil que prioriza la seguridad, la cercanía a su domicilio y la coherencia vital.

En segundo lugar, destacan los "trabajadores con condiciones" (27%), quienes evalúan el empleo como un paquete integral y exigen una reciprocidad constante donde el salario, la flexibilidad y el buen liderazgo vayan siempre de la mano.

Tras ellos se sitúan los "emprendedores independientes" (21%), jóvenes que prefieren conservar el control absoluto sobre qué hacen y cómo lo hacen, priorizando la autonomía por encima del paraguas corporativo.

Por último, el panorama se completa con los "aprendices impacientes" (20%), perfiles dispuestos a asumir entornos de mayor riesgo o incomodidad siempre que el trabajo les garantice un crecimiento acelerado y un reto constante.

Según el estudio, el modelo tradicional de liderazgo ha quedado obsoleto frente a una demanda fracturada donde las preferencias se dividen equitativamente entre quienes buscan un jefe cercano (41%), los que reclaman una orientación puramente profesional (38%) y aquellos que simplemente exigen que se confíe en ellos (37%).

Victoria del sector público ante las corporaciones

Las entidades ligadas a la educación, la sanidad pública y la administración pública se posicionan con fuerza en la mente de los jóvenes, demostrando que la previsibilidad y la solidez están ganando la batalla al prestigio histórico de las grandes corporaciones.

Aun así, el sector privado mantiene su presencia en el estudio a través de marcas como Inditex, Google o Apple, entre otras firmas que conforman el ranking. La dispersión de los datos del estudio refleja una enorme diversidad de preferencias entre los jóvenes.

Desde Mazinn instan al tejido empresarial a "abandonar la gestión generacional genérica para abrazar la diversidad de la experiencia laboral".

Como advierte el estudio, asumir que cada joven valora aspectos diferentes "obliga a replantear urgentemente las prácticas de gestión de personas más allá del salario".

El estudio "Pulso Jóvenes y Trabajo 2026" recalca cómo las empresas privadas ya no solo compiten entre sí, sino que ahora rivalizan directamente con la estabilidad que ofrece el sector público y la búsqueda de autonomía laboral entre las nuevas generaciones.