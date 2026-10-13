Liuba, activista: "Lo de España no es normal, sólo hay un 2% de vivienda pública. En Austria es el 30% y no son de izquierdas"

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LO ESENCIAL Las claves La activista Liuba el Hadi critica que España está a la cola de Europa en vivienda pública con solo un 2%, frente al 8% de media europea y el 30% de Austria. Destaca el modelo de Alemania, donde el 50% de la población vive de alquiler de forma estable y sin situarse en una posición de vulnerabilidad. Denuncia que hoy en día vivir de alquiler en España implica ser vulnerable por la falta de políticas y marcos normativos adecuados. Hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a las protestas y acampadas por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Liubba el Hadi, ingeniera de telecomunicaciones, analista y activista nacida en Ceuta, ha compartido en sus redes sociales una reflexión acerca de la problemática de la vivienda en España comparándola con el resto de países de Europa y ha llamado a la gente a unirse a las protestas de la Puerta del Sol, que comienza ya su tercera semana de acampada.

La activista comenzaba hablando acerca de aquellas personas con varias viviendas en propiedad, alegando que "a lo mejor habría que haber vivido también en otros países para darte cuenta de que lo que sucede en España no es normal".

"Vamos a ver un par de datos. Por un lado, vivienda pública, España está a la cola de la vivienda pública de Europa, la media está en el ocho por ciento, Austria, que no es precisamente un país de izquierdas, tiene un 30 por ciento", comentaba la joven ceutí.

Austria es uno de los países de Europa con mayor porcentaje de vivienda pública. Solo su capital, Viena, cuenta con hasta 400.000 viviendas con financiación pública, con cerca del 60 por ciento de los vieneses viviendo en inmuebles de titularidad pública o subvencionada.

El Hadi también se ha referido a otros países como Alemania, donde "el régimen de alquiler es del cincuenta por ciento, la mitad de la gente es propietaria de su vivienda y la otra mitad no lo es".

Alemania tiene uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, con un 47,2 % de alemanes viviendo en inmuebles de su propiedad (donde la media ronda el 68 %), superado únicamente por Suiza en el entorno europeo.

Alquilar no se percibe como una solución temporal o de menor poder adquisitivo, sino como una opción de vida estable y de largo plazo.

"Y eso no te descalifica, la mitad de los alemanes no son vagos, simplemente se da un marco normativo que les permite tener vivienda en régimen de alquiler sin ser vulnerables", aseguraba la activista.

Por último, la analista nacida en Ceuta se ha referido a la situación de los alquileres en España y en su capital, haciendo referencia a la falta de políticas en comparación a los países anteriormente mencionados

"Hoy vivir de alquiler en España es ser vulnerable, y eso es muy grave y para eso para luchar contra eso tendríamos que estar todos en Sol, así que yo mañana voy a la asamblea porque llevo toda la semana fuera y no he podido ir, así que allí os espero", cerraba.