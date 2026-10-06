El juez procesa a Pedro Capote por la muerte de tres personas en el incendio de su restaurante 'Burro Canaglia' en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves El juez ha procesado al dueño de Burro Canaglia, su gerente, responsables de la franquiciadora y dos arquitectos por el incendio que causó tres muertes. Los investigados afrontan imputaciones por un delito contra los derechos de los trabajadores y por homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte. El fuego se originó el 21 de abril de 2023 al prender una pizza; las llamas alcanzaron la decoración vegetal del techo y se propagaron rápidamente. Tres personas murieron, entre ellas el trabajador Julián Robles y las amigas Alexandra V. y María M.; la investigación atribuyó los fallecimientos a asfixia por hipoxia hipoxémica.

El titular del Juzgado de Instrucción nº46 de Madrid ha procesado a Pedro Jesús Capote Conejos, el dueño del restaurante Burro Canaglia, situado en la plaza de Manuel Becerra, en el que murieron tres personas a raíz de un incendio.

Según figura en el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Javier Ignacio Reyes López acuerda el procesamiento de Capote Conejos, el dueño del Burro Canaglia, como administrador único de la sociedad del establecimiento, La Perla di Montello; de Javier Agustín F., como gerente del restaurante; de Jesús L. M. y Joaquín D. T., como administradores de la mercantil Foodology Lab, la franquiciadora; y a Ramón G. C. y a Ruth G. V., los arquitectos del local.

El juez les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio o lesiones imprudentes con resultado de muerte.

Incendio

El pasado 21 de abril de 2023, en el interior del Burro Canaglia se produjo un incendio a raíz de un plato inflamable que provocó la muerte de tres personas y varias resultaron heridas.

Uno de los camareros del local se acercó a una de las mesas a prender una pizza. La llama alcanzó las plantas que decoraban el techo del restaurante y el fuego se propagó convirtiendo el establecimiento en una ratonera.

El restaurante Burro Canaglia tras el incendio. E.E

Uno de los testigos relató cómo se produjo el incendio al estar en la mesa de al lado donde se flambeó la pizza que provocó las llamas: "El fuego se extendió de la columna al techo rápidamente y las plantas empezaron a caer".

Dos de las víctimas fueron identificadas como una clienta y un trabajador del establecimiento, mientras que la investigación determinó que la causa de las muertes fue la asfixia por hipoxia hipoxémica.

Uno de estos trabajadores era Julián Robles, más conocido como Jay Robles por su faceta artística como cantante. El abogado Alfonso Nieto Dunn'e, del despacho Aníbal & de Pablos, letrado de Robles y de dos empleados más, asegura a EL ESPAÑOL que el joven llevaba apenas una semana trabajando en el establecimiento.

La segunda fallecida en el incendio fue Alexandra V., de 43 años y enfermera de profesión, se encontraba en Madrid pasando el fin de semana con tres amigas más de Bilbao.

Una tercera persona, María M., vizcaína de 41 años, murió días después en el hospital a causa de las quemaduras, aunque su pronóstico al principio era optimista. Alexandra y María eran amigas y se encontraban cenando juntas en Burro Canaglia.