César, el hijo del almirante Godoy que "no tenía miedo a la muerte": acabó con sus padres con una mancuerna en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves César G., de 36 años, fue detenido como presunto autor de la muerte de sus padres, de unos 75 años, en su vivienda de Cuatro Vientos, Madrid. Los cuerpos del matrimonio presentaban signos de violencia y golpes que, según Emergencias 112, habrían sido causados con una mancuerna de gimnasio. La Policía accedió al domicilio tras romper la puerta y redujo al sospechoso con una pistola táser; estaba atrincherado y muy alterado. El detenido protagonizó en 2024 un atrincheramiento con un cuchillo en Badajoz, donde amenazó a agentes y familiares y afirmó no temer a la muerte.

Los vecinos todavía no lo asimilan. Algunos oyeron los gritos a las 4.30 de la madrugada y pensaron que venían de la calle; otros, al escuchar «¡Ayuda! ¡Ayuda!», creyeron que lo habían soñado.

Pero al despertar este lunes comprobaron que era real: César G., de 36 años, presuntamente mató a sus padres, María L. y César G., de unos 75 años, con una mancuerna de gimnasio en su vivienda de Cuatro Vientos, al sur de Madrid capital.

El parricida, según cuentan vecinos y fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL, tenía problemas mentales. "Parecía violento"; "No estaba bien de la cabeza"; "Me daba miedo subirme con él en el ascensor"; "Estaba loco".

De hecho, el presunto asesino ya tenía antecedentes de haber protanizado un incidente violento hace dos años. El 24 de agosto de 2024, en Fregenal de la Sierra (Badajoz), donde residía, se atrincheró armado con un cuchillo de grandes dimensiones tras amenazar a varios agentes de la Guardia Civil y a su familia.

En ese incidente aseguró "no tener miedo a la muerte" y ya dio indicios de tener un preocupante historial psiquiátrico.

Las víctimas, los padres del presunto autor, eran "muy conocidos" en el barrio. María era una vecina muy querida que iba con frecuencia a la Iglesia del barrio y César, antes de su jubilación, era conocido como el almirante Godoy, ya que Cuatro Vientos era un barrio militar, por lo que se llaman por los apellidos.

César, que era oficial militar de la Armada, había participado en misiones como Hespérides y junto con su mujer, eran voluntarios en la parroquia del barrio.

Mientras tanto, la Policía Nacional investiga la muerte del matrimonio, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia producidos por una mancuerna de gimnasio, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid-112.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 4:40 horas cuando los servicios de emergencia han encontrado al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 de la citada calle.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía tuvo que entrar al domicilio rompiendo la puerta con el uso de un ariete y reducir al hijo de la pareja con una pistola táser, que permanecía en la vivienda atrincherado y presentaba un "altísimo grado de violencia y alteración". Después, se lo llevaron detenido como sospechoso del asesinato.

Los sanitarios encontraron a la pareja con golpes en el cuerpo, producidos, al parecer, con una mancuerna de gimnasio y por el momento solo han podido confirmar su fallecimiento.