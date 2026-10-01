Buscan a Alejandra y Mar, dos adolescentes de 14 y 16 años desaparecidas la semana pasada en Villalbilla y Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Alejandra G.S., de 14 años, desapareció el 25 de septiembre en Villalbilla; vestía pantalón vaquero, camisa negra y zapatillas negras. Mar H.S., de 16 años, desapareció el 26 de septiembre en Madrid; mide 1,60 metros, pesa 60 kilos, tiene ojos marrones y pelo rubio. Familiares, amigos y las Fuerzas de Seguridad buscan activamente a ambas menores e instan a contactar con Policía, Guardia Civil o emergencias ante cualquier pista. En otro caso reciente, la Policía investiga la desaparición de Roberto Fernández, un hombre de 84 años con alzheimer, cuyo hijo ha sido detenido.

Familiares, amigos, compañeros, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Alejandra G.S. y a Mar H.S., ambas menores de 14 y 16 años desaparecidas a finales de la semana pasada una en la localidad de Villalbilla y la otra en Madrid, respectivamente.

En el caso de Alejandra, tiene el pelo rojizo oscuro, es de complexión delgada y vestía pantalón vaquero, camisa negra y zapatillas negras en el momento de su desaparición el pasado 25 de septiembre, según han detallado la organización SOS Desaparecidos.

Por su parte, Mar fue vista por última vez el 26 de septiembre, y mide en torno a 1,60 metros, pesa unos 60 kilos, tiene los ojos de color marrón y el pelo rubio, de acuerdo con la descripción aportada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de las adolescentes se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación 649 952 957 y 644 712 806.

Otras desapariciones

Hace unas semanas se conoció también que la Policía Nacional estaba investigando la desaparición de Roberto Fernández, un hombre de 84 años con alzheimer que fue visto por última vez la mañana del lunes 7 de septiembre, en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Según confirmaron fuentes del cuerpo a Madrid Total, hay una persona detenida. Se trata del hijo de la víctima, un español de 51 años.

La desaparición fue denunciada por su familia ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

En concreto, según los datos facilitados por la familia, el hombre, identificado como Roberto Fernández, fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del lunes en la zona de calle Virgen del Pilar del municipio.

El hombre, que padece alzheimer en fase 2 y en los últimos días se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual, según la familia, salió del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

La familia, que durante los primeros días participó activamente en la búsqueda junto a amigos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.