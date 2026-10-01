La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno celebrado, este jueves, en la Asamblea de Madrid. Fernando Villar EFE

Ayuso recurrirá a los tribunales por la inacción del delegado del Gobierno ante la acampada de Sol: "Nunca se debió permitir"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid presentará un recurso judicial contra la Delegación del Gobierno por no desalojar la acampada en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña solicita medidas cautelarísimas para que el Tribunal Contencioso Administrativo ordene el desalojo inmediato de la acampada. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura que se actuará respetando el marco normativo y el derecho de reunión de los manifestantes. La acampada comenzó tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y ya se ha alcanzado un acuerdo para que pueda seguir viviendo en su casa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado desde el Pleno de la Asamblea de Madrid que esta mañana del jueves, la Comunidad de Madrid van a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno, que se niega a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.

"Nunca se debió permitir", ha declarado, por lo que van a solicitar medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se disuelva la acampada.

La medida, ha detallado, va contra la "inacción" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante la "acampada ilegal".

"Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", ha cargado la mandataria autonómica.

De esta manera ha concretado lo que hace ya 48 horas su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, advirtió: que si el delegado del Gobierno en Madrid no desalojaba el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, acudirían a la Justicia.

"Desarrollando actuaciones procedentes"

En paralelo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha comprometido este jueves a seguir "desarrollando actuaciones procedentes" en la Puerta del Sol ante la acampada contra los desahucios y la situación de la vivienda, aunque siempre respetando "el marco normativo vigente" y, en concreto, el derecho de reunión de los manifestantes.

Martín ha apelando a la colaboración entre las instituciones: "Por supuesto vamos a continuar desarrollando nuestras actuaciones, actuaciones procedentes, siempre en cumplimiento estricto del marco normativo, como no puede ser de otra manera. Y en particular, en respeto del derecho de reunión", ha señalado.

En declaraciones a la prensa antes de un desayuno informativo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el delegado del Gobierno ha adelantado que a lo largo de la mañana se dirigirá a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para responder a sus requerimientos para desalojar Sol.

Este jueves culmina el plazo de 48 horas que la Comunidad de Madrid le dio a la Delegación del Gobierno para desalojar la Puerta del Sol antes de recurrir a la vía judicial. El Ayuntamiento de la capital también exigió esto mismo, acompañando su requerimiento con pruebas de que los manifestantes acumulan cuchillos y piedras.

La acampada en Sol se inició el sábado pasado en el marco de las protestas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de su vivienda en Retiro tras 70 años viviendo allí y para la que, tras la polémica generada, el Ayuntamiento, el Sindicato de Inquilinas y la empresa que compró la vivienda llegaron a un acuerdo para que pudiera seguir residiendo allí.