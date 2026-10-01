La Comunidad de Madrid iluminó con los colores de Ceuta la fachada de la Real Casa de Correos Borja Sánchez-Trillo EFE

Los acampados de Sol boicotean el homenaje de Ayuso al pueblo de Ceuta al cumplirse dos meses desde "la invasión"

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LO ESENCIAL Las claves Manifestantes acampados en Sol boicotearon el homenaje de Ayuso al pueblo de Ceuta, coincidiendo con dos meses desde la "invasión" de la ciudad autónoma. Durante la proyección de la bandera de Ceuta, los acampados lanzaron un mensaje contra Ayuso y Almeida en la fachada del Gobierno regional. Ayuso ha presentado un recurso contra el delegado del Gobierno solicitando la disolución inmediata de la acampada en Sol. El Ayuntamiento de Madrid anunció sanciones a manifestantes que porten armas o incumplan ordenanzas, y denunció carteles violentos contra Ayuso y Almeida.

Los manifestantes acampados en Sol realizaron este miércoles un boicot al homenaje planteado desde la Comunidad de Madrid en honor a Ceuta, justo cuando se cumplían dos meses del comienzo de la "invasión" de la ciudad autónoma.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso había preparado un homenaje a la ciudad autónoma proyectando los colores de la bandera de Ceuta en la fachada de la Casa Real de Correos, todo ello con la plaza llena de tiendas de campaña por las protestas contra los precios de la vivienda.

La Comunidad de Madrid había decidido el homenaje "en solidaridad con el pueblo de la ciudad autónoma" y "coincidiendo con el segundo mes desde que se produjo la invasión", según explicaba el comunicado presentado el día de su anuncio.

Pese a que la reivindicación se hizo sin música ni nada que pudiese estorbar las protestas a pie de calle, los manifestantes cargaron contra Ayuso y Almeida durante la proyección.

Con otro proyector, lanzaron contra la fachada de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid una imagen con la cara de Ayuso tachada y la frase "Ayuso, Almeida iros a la mierda".

El incidente fue jadeado con intensidad por los presentes en la acampada, así como por los que son favorables a las protestas, y fue pillado en directo por el programa 'Horizonte' mientras conectaban en directo con la situación en Sol.

ATENCION. OJO a estas imágenes. Ahora mismo en la Puerta del Sol. Los acampados contra Ayuso y Almeida. En directo en “Horizonte”. Cada día mas claro lo que esta pasando. pic.twitter.com/TIp4eapB85 — Carmen Sastre (@Carmensastre12) September 30, 2026

Estos incidentes se unen a las vandalizaciones de la estatua del Oso y el Madroño, que este jueves ha amanecido vallada y con elementos como las pegatinas y pintadas retiradas a primera hora de la mañana. Sin embargo, los manifestantes han vuelto a poner pancartas poco después.

Recurso contra el delegado del Gobierno

Tras varios días de protesta, Ayuso ha anunciado que su Gobierno va a presentar un recurso contra el Delegado del Gobierno, Francisco Martín, acusándolo de negarse a desalojar la acampada tras las exigencias de la Comunidad y el Ayuntamiento.

La líder madrileña ha añadido que el recurso solicita medidas cautelares para la "inmediata disolución de la ocupación ilegal de la Puerta del Sol". El Gobierno regional dio el pasado martes un plazo de 48 horas para disolver la acampada de Sol.

Cumplidas las 48 horas, Ayuso ha presentado el recurso. "Nunca se debió permitir", ha declarado, por lo que se han presentado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se disuelva la acampada.

Por otro lado, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha mostrado esta mañana su compromiso a seguir "desarrollando actuaciones procedentes" en la Puerta del Sol ante la acampada contra los desahucios y la situación de la vivienda, aunque siempre respetando "el marco normativo vigente" y, en concreto, el derecho de reunión de los manifestantes.

Mientras, desde el Ayuntamiento se han anunciado sanciones a aquellos manifestantes que incumplan con las ordenanzas municipales que se puedan acreditar. En referencia a las acusaciones hacia los manifestantes de portar armas como cuchillos o navajas.

"Está terminantemente prohibido portar cualquier tipo de cuchillo o navaja en lugares de pública concurrencia, zonas de ocio, discotecas, conciertos o manifestaciones", ha subrayado Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.

La vicealcaldesa también ha cargado contra algunos carteles vistos en la acampada: en las manifestaciones hay carteles en los que se ven las cabezas de Almeida y de Ayuso clavadas en palos y en un ataúd. Ya está bien de hacer ver que esto es una manifestación pacífica", ha asegurado.