Los madrileños pueden deducirse los gastos de la vuelta al cole en el IRPF y un 15% de las clases de idiomas

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Las claves Generado con IA Las familias madrileñas pueden deducir en el IRPF hasta un 15% de los gastos escolares y de enseñanza de idiomas, además de un 5% en vestuario escolar. El coste medio de la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid alcanza los 3.512 euros por hijo, un 9% más que el año pasado, según la OCU. Las deducciones fiscales también incluyen hasta el 50% de la matrícula para menores de 30 años que estudian y trabajan, y el 100% de los intereses de préstamos universitarios. El gasto anual varía según el tipo de centro: 1.294 euros en público, 3.450 en concertado y 8.761 en privado, siendo Madrid la comunidad con la vuelta al cole más cara.

La vuelta al cole vuelve a poner a prueba el bolsillo de las familias madrileñas. Libros de texto, uniformes, material escolar, comedor, actividades extraescolares o matrículas forman parte de una factura que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), alcanzará este curso una media de 3.512 euros por hijo en la Comunidad de Madrid, un 9% más que el año pasado.

Ante este desembolso, las familias pueden recuperar parte del dinero a través de las deducciones autonómicas del IRPF. Según explica la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), la Comunidad de Madrid contempla distintas deducciones relacionadas con los gastos educativos de los hijos.

Entre ellas se encuentra una deducción del 15% de los gastos de escolaridad, otra del 15% de los gastos destinados a la enseñanza de idiomas y una tercera del 5% del dinero destinado a vestuario de uso exclusivo escolar, siempre dentro de los límites establecidos.

La deducción por enseñanza de idiomas no se limita a las clases impartidas en el propio centro educativo. También puede aplicarse a actividades extraescolares de idiomas y a la enseñanza realizada en régimen especial.

Estas deducciones pueden suponer un alivio para las familias en un momento del año en el que se concentra buena parte del gasto educativo. Solo el desembolso inicial de la vuelta al cole ronda los 505 euros de media por niño, según la OCU. El uniforme representa la mayor partida, con unos 224 euros, seguido de los libros de texto y el material escolar.

El coste, además, cambia de forma importante en función del tipo de centro. La OCU calcula un gasto anual medio de 1.294 euros por alumno en la enseñanza pública, frente a los 3.450 euros de la concertada y los 8.761 euros de la privada. Madrid se sitúa así como la comunidad autónoma con la vuelta al cole más cara, por delante de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

A las deducciones vinculadas directamente con los hijos se suman otras medidas fiscales relacionadas con los estudios. Una de las novedades recogidas por AEDAF afecta a los menores de 30 años que estudian y trabajan, que podrán deducirse el 50% del importe de la matrícula de sus estudios, con un límite de 400 euros.

La Comunidad de Madrid contempla también una deducción del 100% de los intereses pagados por determinados préstamos destinados a financiar estudios universitarios y de máster.

Las ayudas fiscales no cubren, por tanto, todos los gastos asociados al inicio del curso. La OCU señala que, durante el año, las matrículas y cuotas tienen un peso especialmente elevado en los centros concertados y privados, mientras que el comedor y las actividades extraescolares también representan una parte importante del presupuesto familiar.

La posibilidad de aplicar estas deducciones dependerá en cada caso de que se cumplan los requisitos y límites establecidos por la Comunidad de Madrid. Por ello, las familias que hayan afrontado estos gastos durante el curso deberán conservar la documentación necesaria para poder justificar los importes incluidos en su declaración de la renta.