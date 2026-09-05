La Guardia Civil suspende de sus funciones al mando investigado en el 'caso Vive', el mayor prostíbulo de Madrid

El dueño del local, Ángel Crispín Gilaranz Velasco, permanece en prisión preventiva, mientras la causa sigue bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

El caso Vive Madrid implica delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales, con ramificaciones en terceros países como República Dominicana.

El mando policial es investigado por la gestión de los beneficios de su esposa, socia del propietario del local, pero no por delitos sexuales ni pertenencia a organización criminal.

El Ministerio de Defensa ha suspendido de sus funciones a un mando de la Guardia Civil implicado en la investigación del prostíbulo Vive Madrid, el mayor burdel de la capital.

El Ministerio de Defensa ha publicado en su boletín oficial la suspensión de funciones del mando de la Guardia Civil ligado a la investigación abierta al prostíbulo Vive Madrid, el mayor burdel de la capital.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, el oficial, destinado en la Jefatura Fiscal y de Fronteras, fue apartado del Cuerpo el pasado 30 de julio. La sanción tiene un plazo máximo de seis meses.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ordenó el cierre del local hace varios meses al encontrarse inmerso en una causa de explotación sexual y blanqueo de capitales con ramificaciones en el extranjero.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso sostienen a este periódico que la clausura del establecimiento se ha revocado y que ha abierto de nuevo sus puertas al público.

Entre los detenidos en la operación se encuentra el dueño del Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz Velasco; y la mujer del guardia civil suspendido de sus funciones, una ciudadana de origen búlgaro que responde a las iniciales de K. K, socia del propietario del local.

Gilaranz Velasco se mantiene recluido en el Centro Penitenciario Madrid V, la prisión de Soto del Real, tal y como aseguran fuentes del caso a este diario.

La causa que instruye el magistrado De Jorge, que se mantiene bajo secreto, es por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales.

Entrada del Vive Madrid. Vive Madrid

Según adelantó elDiario.es, al mando policial lo investigan por la gestión de los beneficios de su mujer, no por aquellos delitos de carácter sexual ni por pertenencia a organización criminal.

Las entradas y registros se produjeron, además de en el burdel madrileño, en otros situados en Barcelona, Gijón y Castellón.

El caso ha sido enviado a la Audiencia Nacional debido a la implicación de terceros países, como República Dominicana, en el asunto de blanqueo de capitales.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil fueron quienes detuvieron al mando del Instituto Armado.

Además, detectaron consultas realizadas por él en bases de datos oficiales acerca de su mujer.

"Don Ángel se porta muy bien"

Varias de las trabajadoras del local se concentraron a las puertas del Vive a los pocos días de su clausura.

Algunas de las mujeres aseguraron estar "en contra de su voluntad", mientras que otras decían que "solamente queremos trabajar".

"Don Ángel se ha portado muy bien con nosotras. Somos mayorcitas para saber lo que está bien y lo que no. Nos dedicamos a esto porque queremos o por necesidad, para sacar a nuestras familias adelante. Nadie nos obliga", sostuvo una meretriz a este diario.

En la ubicación trabajan alrededor de 200 personas, ya sean prostitutas, camareros o personal administrativo.

El burdel, bajo la sociedad Viveviana15 S. L., opera desde 2001 con Ángel Crispín Gilaranz Velasco como socio único, es decir, como propietario.

Por otro lado, atendiendo a los informes mercantiles consultados por EL ESPAÑOL, como administrador figura Juan Ángel Gilaranz. Anteriormente, quien aparecía como gestor era la hermana de Gilaranz Velasco, Raquel.

'Operación Pompeya'

El prostíbulo Vive Madrid, situado en el nº15 de la calle del Marqués de Viana, en el distrito de Tetuán, ya ha estado en el ojo policial con anterioridad. Y de la Audiencia Nacional.

La denominada Operación Pompeya puso de relieve hace una década el entramado financiero de varios clubes de alterne de toda España con un presunto fraude fiscal estimado en 111 millones de euros.

El juez José Luis Calama sentará en el banquillo a 30 personas por ocultar los beneficios a la Agencia Tributaria obtenidos a través de la explotación de los locales.

Los cabecillas de la trama, entre los que también se encuentra Gilaranz Velasco, presuntamente, cometieron un macrofraude a Hacienda.

Interior del Vive Madrid. Vive Madrid

A través de la empresa Larratruk, que facilitaba los datáfonos a la trama, ocultaba el origen de gran parte de los ingresos derivados de transacciones que se efectuaban con tarjeta en estos locales de alterne.

El propósito de la interposición de esta sociedad era, según el magistrado Calama, el de ocultar el verdadero destinatario del pago efectuado.

Entre las dos mercantiles, Larratruk y la empresa real beneficiaria del cobro, también se repartían el 10% de comisión que se cobraba a los clientes por pagar con tarjeta.

La mercantil interpuesta se quedaba con el 6,5% y la gestora del prostíbulo recibía el valor del 3,5% restante mediante una factura falsa.

Lucha contra la trata

Llega una mujer a España vestida con un conjunto negro. Nada inusual. Sin embargo, pisa el aeropuerto de Barajas y se pone un fular naranja.

A los agentes del Grupo IV de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Madrid les llama la atención la prenda.

En ojos expertos, esa mujer puede ser una potencial víctima de trata.

"Quien está aquí en España esperándola no la conoce. Ha pactado con su organización que así la podría reconocer, además de gestos y rasgos".

El inspector jefe de la Sección de Investigación de Trata, Víctor de las Heras, relata a EL ESPAÑOL cómo las mafias de trata de seres humanos operan en España.

El inspector jefe de la Sección de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid, Víctor de las Heras. A. Blanco

"La chica va a un piso y le dicen que vivirá ahí y que hará masajes. Pero realmente lo que hará es prostituirse", le comentan los líderes de las organizaciones a las mujeres una vez ya engañadas.

A estas víctimas les quitan el pasaporte y se les exige que hasta que no abonen su "deuda", como puede ser el vuelo, mediante sus "servicios", no podrán enviar dinero a su familia en su país de origen ni saldrán de aquel horror.

Luego, las condiciones van cambiando. "Tienes que ofrecer tus servicios sin quitarte el tampón", "tienes que dejar que el cliente eyacule en tu boca".

"Estas mujeres son unas esclavas. Vienen pensando que van a trabajar. Y las amenazan diciendo que si van a la Policía les van a echar del país. Todo esto genera muchísimo dinero", agrega el inspector de las Heras.

Pero estos agentes tienen ojos en todas partes. La calle Princesa, la calle Serrano o el barrio de Salamanca en general son algunos de los "puntos calientes" que vigilan estos policías.

Actúan tanto en pisos como en locales abiertos al público, como es el caso del Vive Madrid, el Flowers, en Las Matas, de la comunidad, o el hotel Kiss, a la otra punta de estos, en Fuenlabrada.

Hace una gran distinción con las mujeres que se encuentran en los clubes, como el citado macroburdel madrileño, de las que se encuentran en los pisos.

"Deciden con quién se acuestan y quién no. No tiene nada que ver con las mujeres que traen aquí engañadas a los pisos".

"El club saca provecho de esto. La ley no prohíbe que tú tengas un club con chicas porque la prostitución en España es alegal", añade.

El caso asiático

"Cuando ellas se hacen mayores y se deterioran, ya no las quieren y las mueven a pisos. En los clubs, en los karaokes, están ellas solo para ellos. Si tú quieres tener sexo con una mujer china tienes que ser chino".

El policía sostiene que las mujeres asiáticas prostituidas en los clubes chinos, como puedan ser los karaokes, son exclusivamente para ciudadanos asiáticos.

"Piensan que sino las contaminan", apostilla de las Heras sobre las organizaciones criminales relativas a la delincuencia asiática.

Dos prostíbulos karaokes de Madrid. E.E.

En los clubs, además de los karaokes, tienen las habitaciones donde las mujeres ofrecerían sus servicios: "Si tú pides una, te dirán que están ocupadas. Son solo para ellos".

Algunos de los clubs de asiáticos más conocidos en Madrid son El Caballo Dorado, situado en el distrito madrileño de Usera, y El Cielo y Mundo, en Parla.

"Son karaokes para poder hablar, pero luego allí se ejerce la prostitución. Igual no en el propio local pero te envían a otro", explica.