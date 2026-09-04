El número del eclipse está agotado para Navidad: Iván Herranz ha vendido todos los décimos en San Lorenzo

Iván Herranz, titular de la administración de Loterías Pepito Herranz de San Lorenzo de El Escorial, con el número del 12.826, la fecha del eclipse, que ya se ha agotado. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA El número 12.826, relacionado con la fecha del eclipse del 12 de agosto de 2026, se ha agotado para la Lotería de Navidad en la administración Pepito Herranz de San Lorenzo de El Escorial. El interés por el número creció tras el eclipse, recibiendo la administración decenas de peticiones diarias, especialmente de asociaciones de astronomía y clientes habituales. La administración, que gestiona el número desde 1962, vendió los 2.050 décimos disponibles, limitando la compra para garantizar que más personas tuvieran oportunidad de adquirirlo. Pepito Herranz ha vivido otros picos de demanda por números con fechas señaladas, como el nombramiento del Papa Francisco o la final del Mundial, aunque el 12.826 nunca ha sido premiado.

El 12.826 es un número que todos los años pasa más o menos desapercibido en la Lotería de Navidad. Según Iván Herranz, el titular de la administración de Loterías Pepito Herranz en San Lorenzo de El Escorial, "se vendía bien porque es un número bonito", aunque sobre todo lo compraba una empresa que siempre jugaba al mismo "desde hace 25 años".

Pero este año ha sido de los más cotizados. Y es que los números corresponden al 12 de agosto de 2026. Se trata de la fecha en la que se produjo el eclipse que paró a toda España durante unos minutos para contemplar un fenómeno como hacía décadas que no se producía.

La administración de Iván es la única que lo vende íntegro. Diez días después de que ocurriera este acontecimiento, el pasado 22 de agosto, el número se agotó por completo. Todos los décimos (2.050 en total) de las 205 series que lo componen.

"Es un número que, como lo recibimos entero, siempre hay sobrante. Pero el año pasado, por noviembre, ya empezaron a llamar por ese número desde fuera [para la lotería de 2025]", explica Iván, que por aquel entonces no entendió el interés repentino.

Fue en febrero de este año cuando volvieron a llamar, esta vez desde Palencia, para pedir nuevamente dicho número para la Lotería de Navidad de 2026. "Les pregunté y eran de una asociación de astronomía", cuenta.

Pero fue en julio y, sobre todo, agosto cuando se sucedieron las solicitudes, correos, mensajes y llamadas preguntando por estos décimos. "Cuando empezó la campaña de la lotería (a principios del verano), se dio comienzo a un goteo de llamadas. Una o dos al día". Pero al aproximarse el tan famoso 12 de agosto, "fue abrumador": "Eran 20 o 30 peticiones al día".

Iván avisó primero a todos los abonados, tanto clientes fijos como empresas abonadas, para darles prioridad y que pudieran asegurarse un décimo si así lo querían. Posteriormente, puso a la venta los 350 que sobraron a través de una web habilitada a principios de agosto para que pudieran adquirirse desde cualquier parte. "Se limitó a uno por persona, para que no fuera injusto y todos tuvieran la oportunidad".

Un número "de siempre"

El 12.826 lleva en la administración de Loterías Pepito Herranz en San Lorenzo de El Escorial (no solo para la Lotería de Navidad, sino para todos los sorteos) desde que esta abrió en 1962.

De hecho, el mismo Iván lo juega desde hace un par de años. "Lo tenía abonado un cura agustino. Falleció y, normalmente, aguantamos su décimo dos a tres semanas por si quiere heredarlo un familiar. Pero nadie vino a por él. El hombre era una persona encantadora y, como tenía un buen recuerdo de él, decidí quedármelo. Nunca lo hago", relata.

Captura de la página web habilitada por la administración Pepito Herranz para vender los décimos del 12.826, ya agotados. E.E.

El actual titular es la tercera generación al frente del negocio. "Mi abuelo tenía una papelería y salió una concesión del Estado", cuenta sobre los comienzos de su familia gestionando este punto de venta. "Decidió cogerla y acabó dejando la papelería y especializándose en la lotería".

A lo largo de los últimos años, además, ha repartido algunos premios importantes. Sin ir más lejos, este 2026 tocaron algunos del Sorteo de El Niño. Anteriormente, en 2022 y 2023, también entregó números sueltos del Gordo. "Para nosotros sería una ilusión enorme darlo este año con un número que ha tenido tanta repercusión", expresa.

No es la primera vez que en Pepito Herranz viven ese furor con números específicos. "Cuando nombraron al Papa Francisco en 2013. Teníamos el número con la fecha de su nombramiento: el 13.313. En aquella ocasión, no solo nos llamaban de España: también del mundo entero".

Este año, también se ha vuelto muy popular el 19.726, el número con la fecha de la final del Mundial de Fútbol en la que hace unas semanas se proclamó ganadora España. Aunque este número no lo vende la administración de Iván.

En cualquier caso, tanto este como el 12.826 no tienen garantizado ser los ganadores de un premio. De hecho, la fecha del eclipse nunca ha recibido un premio, según cuenta Iván. Ahora solo queda esperar unos meses para saber si este año la suerte cambia.