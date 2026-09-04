Hartley dirige en Madrid el mejor colegio del mundo y da las claves para que los alumnos lleguen a universidades de élite

Las claves

Las claves Generado con IA Brighton College, uno de los colegios más prestigiosos del mundo, abrirá sus puertas en Aravaca, Madrid, el próximo año. El centro será dirigido por George Hartley, con 16 años de experiencia en colegios de élite en Reino Unido. La filosofía educativa del colegio se basa en la curiosidad, confianza y amabilidad, promoviendo el acompañamiento personal y la excelencia académica. Los alumnos seguirán el currículo británico y el Bachillerato Internacional, facilitando el acceso a universidades de élite como Oxford, Cambridge, Yale o Harvard.

Falta exactamente un año para que el Brighton College, uno de los colegios más prestigiosos del Reino Unido y del mundo, abra sus puertas en Madrid.

En concreto, este prestigioso centro estará en Aravaca, uno de los barrios con una renta media por hogar que supera en casi el doble la media provincial.

Este colegio internacional de élite lo dirigirá George Hartley, quien ya ha estado al frente de centros educativos de primer nivel en el Reino Unido durante 16 años.

Ahora, a falta de un año de la apertura, el director y Aurora López Martín, directora de Admisiones, ultiman los detalles de la esperada apertura y, con las admisiones ya abiertas, ofrecen consejos a los padres de los alumnos a la hora de elegir un colegio internacional u otro para llegar a una de las pocas universidades de élite del mundo.

Entre sus recomendaciones clave para elegir centro, aconsejan fijarse primero en si cuenta con "una filosofía educativa clara y coherente".

Advierten de que, más allá de los edificios o las notas, "conviene fijarse en los valores que sustentan el modelo educativo, el acompañamiento personal y la experiencia global que ofrece el centro", ya que "comprender cómo esos principios se viven en la práctica ayuda a anticipar la experiencia que tendrá el alumno".

Aplicando esta visión, George Hartley afirma: "En Brighton College Madrid hemos construido el colegio sobre tres pilares: curiosidad, confianza y amabilidad".

El director sostiene que "no son solo palabras, sino principios que guían todo lo que hacemos" y añade que "la excelencia académica y un acompañamiento personal excepcional deben ir de la mano para crear un entorno en el que cada alumno se sienta conocido, acompañado y motivado para dar lo mejor de sí mismo, desarrollando además un aprendizaje que le acompañe durante toda la vida".

En segundo lugar, recomiendan a las familias analizar detenidamente "el itinerario académico", recomendando conocer "cómo prepara a los alumnos para la educación superior, si sus titulaciones cuentan con reconocimiento internacional y hasta qué punto ofrecen oportunidades para acceder a universidades de todo el mundo".

Sobre este aspecto, Aurora López Martín explica: "En Brighton College Madrid los alumnos seguirán el currículo británico y posteriormente cursarán el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) en Sixth Form".

La directora destaca que el IB "está reconocido internacionalmente y es altamente valorado por las mejores universidades del mundo, lo que lo convierte en una excelente opción para nuestra comunidad internacional".

López Martín señala que en su red "nuestros alumnos acceden cada año a algunas de las universidades más prestigiosas" y destaca que "solo este año, 45 estudiantes de Brighton College UK recibieron ofertas de Oxford y Cambridge, además de otras instituciones como LSE, St Andrews, Yale o Harvard".

Finalmente, promete que "combinaremos la excelencia académica con una orientación personalizada para que cada alumno pueda desarrollar todo su potencial y acceder a la universidad que mejor se adapte a su futuro", recordando además a los padres que, aunque las infraestructuras enriquecen el entorno, "el factor que mayor impacto tiene en el aprendizaje diario es la calidad del profesorado".