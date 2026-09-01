Yousuf, el joven rider que murió tras un incendio en un garaje en Arganzuela: "Era una ratonera laberíntica llena de bicis"

Las claves

Las claves Generado con IA Yousuf H.A., un joven rider de 26 años originario de Bangladés, murió tras quedar atrapado en un incendio en un garaje de Arganzuela. El incendio se produjo en un garaje reconvertido en trasteros donde se almacenaban y cargaban cientos de bicicletas eléctricas. La posible causa del incendio fue un fallo eléctrico relacionado con las baterías o cargadores de las bicicletas. Vecinos denuncian que el garaje era una "ratonera laberíntica" y carecía de las condiciones y protocolos de emergencia adecuados.

Cientos de bicicletas quemadas se amontonaban el lunes por la mañana a la altura del portal número 11 de la calle Canarias, en el madrileño distrito de Arganzuela.

Allí, en un garaje de dos plantas reconvertido en trasteros donde muchos riders guardaban sus vehículos, se originó durante la tarde del domingo un incendio en el que uno de estos trabajadores, llamado Yousuf H.A., quedó atrapado por el humo y las llamas.

Tras sacarle los bomberos del garaje, los sanitarios de los servicios de emergencias de Madrid tan solo pudieron confirmar su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemaduras inhalatorias.

Incendio en trasteros con bicicletas eléctricas. C/Canarias #Arganzuela



👉🏻Acuden 13 dotaciones de @BomberosMad. Fuego muy desarrollado con elevada carga térmica. Los bomberos localizan en una de las dependencias a un hombre de unos 25 años



👉🏻@SAMUR_PC confirma su fallecimiento. pic.twitter.com/vtFlfyJfem — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 30, 2026

Horas después del incendio, vecinos de Arganzuela curiosos y los compañeros de trabajo de Yousuf se reunieron en torno al garaje en el que se produjo el suceso, que se encontraba custodiado por agentes de la Policía Nacional.

"Yousuf tenía 26 años, llevaba poco menos de un año viviendo en Madrid y era originario de Daca, la capital de Bangladés", relata un compañero suyo a Madrid Total.

La Policía Nacional y los bomberos a la entrada del garaje. Jesús Soler

Estas mismas fuentes definen a Yousuf como una "buena persona" y "trabajadora", que tenía buena relación con el resto de riders.

Un vecino de un portal cercano explica que, "hacia las 19:30 horas del domingo", comenzó a escuchar "¡fire! fire!" y vio salir a varios "riders".

"En ese garaje entra y sale gente todo el día. Hace tiempo era un garaje de coches, pero el dueño lo reconvirtió en trasteros donde los riders guardan sus bicis y las cargan", explican estas fuentes.

La hipótesis más probable de la causa de este incendio es un fallo eléctrico o una chispa cuyo origen pudo ser el cargador o el mal estado de las baterías de una de estas cientos de bicis.

Los bomberos durante la tarde del incendio. E.E.

Además, según informan los vecinos, además de las bicis eléctricas, uno de los trasteros estaba lleno de "productos químicos y de limpieza" que pudieron favorecer la aparición de sustancias tóxicas tras las llamas.

"Ese garaje es una ratonera laberíntica. Y lleno de bicis como estaba, es normal que el joven no pudiera salir tras inhalar humo", lamenta otro vecino.

De hecho, los vecinos del portal de enfrente cuentan que habían denunciado en diversas ocasiones que el garaje "no reunía las características ni los protocolos de emergencia para guardar tantas bicis".

Una vez que los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, hasta el lugar se desplazaron 13 dotaciones de bomberos.

Rubén Gallego, jefe de Guardia de los Bomberos de Madrid explicó que, a la llegada de los bomberos el fuego estaba "totalmente desarrollado".

"La principal dificultad fue el difícil acceso al lugar del foco del incendio y la zona laberíntica que tenía, conformada por trasteros para distintos usos. Se produjo una gran acumulación térmica y la elevada carga de fuego en el interior", explicó este bombero.

Ahora, mientras la calle Canarias recupera la normalidad tras este trágico suceso, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de este fuego que ha terminado con la vida de un joven bangladesí.

Además, la citada investigación ayudará a confirmar si alguno de estos riders vivía en estos trasteros, algo que los vecinos de la zona niegan que sea así.