Tragedia en Arganzuela: muere un joven de 26 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 26 años originario de Bangladés ha fallecido en un incendio en unos trasteros con bicicletas eléctricas en la calle Canarias, en Arganzuela, Madrid. El incendio, de gran intensidad y dificultad de acceso, requirió la intervención de 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El joven fue hallado en el interior con signos de intoxicación por humo y quemadura inhalatoria; Samur-Protección Civil confirmó su fallecimiento. En otro suceso en Leganés, un hombre de 60 años murió tras un accidente de moto en una zona de obras, sin implicación de otros vehículos.

Un joven de 26 años originario de Bangladés ha muerto este domingo en un incendio declarado en un garaje con trasteros y bicicletas eléctricas situado en un edificio de la calle Canarias, en el distrito madrileño de Arganzuela.



Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que poco antes de las 20:00 horas el centro coordinador ha sido alertado del incendio para cuya extinción han acudido 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.



A su llegada, el incendio se encontraba muy desarrollado y el acceso al garaje estaba dificultado, debido a la elevada carga térmica y de fuego, así como a lo laberíntico del garaje y de los trasteros.

Incendio en trasteros con bicicletas eléctricas. C/Canarias #Arganzuela



👉🏻Acuden 13 dotaciones de @BomberosMad. Fuego muy desarrollado con elevada carga térmica. Los bomberos localizan en una de las dependencias a un hombre de unos 25 años



👉🏻@SAMUR_PC confirma su fallecimiento. pic.twitter.com/vtFlfyJfem — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 30, 2026

Una vez los bomberos han podido acceder, han encontrado el foco del incendio y han localizado a un hombre de unos 25 años, le han sacado al exterior, ya fallecido con signos de intoxicación por humo y quemadura inhalatoria.



Las asistencias de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento del joven.



Una vez extinguido el incendio, los bomberos han evacuado los gases provocados por el fuego, han ventilado el garaje y han sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego.



Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Municipal colabora en las diligencias.

Este no es el único suceso del que han informado los servicios de emergencias madrileños en las últimas horas.

Un hombre de 60 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía con la moto en la que circulaba este domingo en una zona de obras a la altura de la localidad madrileña de Leganés.

Muere un motorista tras sufrir un accidente en Leganés.



📍 M-406 km 6.



El equipo médico del #SUMMA112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.



No hay más vehículos implicados. Investiga la… pic.twitter.com/VHWe4FN0LL — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 30, 2026

Los hechos han sido registrados sobre las 21.30 horas, cuando Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada en la que se le alertaba de lo sucedido en el kilómetro 6 de la M-406, según ha informado el propio servicio.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado personal del SUMMA 112, quienes han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, pese a que, finalmente, el varón ha fallecido.

Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre estos hechos en los cuales no se ha visto implicado ningún otro vehículo.