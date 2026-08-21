Los afectados de Euroamérica alertan de que el promotor sigue vendiendo pisos: "Esto es una estafa piramidal"

Venta de propiedades comercializadas por PR publicadas en un portal inmboliario Web Idealista

Las claves

Las claves Generado con IA Los afectados acusan a Euroamérica Real Estate de estafa piramidal tras no recibir las viviendas por las que pagaron entre 30.000 y 81.000 euros. El promotor Ramón R. continúa vinculado a nuevas operaciones inmobiliarias bajo otra sociedad, PR Promociones, que comercializa pisos en las mismas ubicaciones. Ramón R. fue condenado a seis años de prisión por estafa agravada y administración desleal, con una responsabilidad civil de más de 1 millón de euros. Algunos compradores han iniciado reclamaciones para recuperar su dinero, mientras surgen nuevas denuncias sobre impagos y promesas incumplidas en promociones actuales.

El caso de los afectados por la promotora inmobiliaria Euroamérica Real Estate vuelve a estar bajo los focos.

Mientras varios compradores siguen intentando recuperar el dinero entregado por viviendas que nunca recibieron, otros alertan de que el promotor continúa vinculado a nuevas operaciones inmobiliarias bajo otra sociedad. Una de ellas es María García.

María pensó que recuperaría el dinero que entregó por su vivienda en Getafe. Unos 30.000 euros que, tras alcanzar un acuerdo con el promotor, había empezado a recuperar mediante un plan de pagos.

El acuerdo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ascendía a 45.000 euros, una cantidad que incluía la deuda, honorarios y los intereses por el tiempo transcurrido desde aquel enero de 2023 en el que formalizó la reserva de la propiedad.

Tres años más tarde, María sigue sin su piso y tampoco ha podido recuperar la totalidad del dinero acordado.

Según relata a este medio, Ramón R., que fue administrador único de Euroamérica Real Estate y posteriormente continuó vinculado a su órgano de administración como representante de otra sociedad, le ha abonado hasta el momento 20.000 euros, aunque sin respetar el calendario pactado.

El último ingreso, de 5.000 euros, llegó después de una nueva reclamación y, según explica María, el promotor sostiene que el acuerdo continúa vigente porque está realizando los pagos.

María, afectada de Euroamérica Cedida

Su abogada le concedió un último plazo para ponerse al corriente y dar así mayor flexibilidad a unos vencimientos que ya se venían incumpliendo.

El plazo expiró sin que llegara un nuevo pago. Ramón R., según explica la afectada, mantiene que continúa vigente y sostiene que las reclamaciones que recibe suponen una "coacción".

Nueva empresa

En mayo de 2026 se conoció la situación de alrededor de 40 compradores que denunciaban haber entregado entre 30.000 y 81.000 euros por viviendas vinculadas a Euroamérica Real Estate que nunca llegaron a recibir.

Meses después, Ramón R. continúa vinculado al negocio inmobiliario a través de otra sociedad. Se trata de Promociones Inmobiliarias Resilientes de Madrid S.L., conocida como PR Promociones.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) recoge que la sociedad fue constituida en marzo de 2025 y que su actividad es la promoción y construcción inmobiliaria.

Como socio único y administrador único figura Inversiones y Gestión de Activos Hispanoamericanos, mientras que Ramón R. aparece expresamente como representante de esa sociedad administradora.

Pisos en venta./ Efe

PR Promociones tiene viviendas en la misma dirección en la que María había reservado el piso por el que entregó 30.000 euros a la empresa Euroamérica Real Estate SL.

También comercializa Residencial Galdós 2, en el barrio de La Alhóndiga, con viviendas de uno y dos dormitorios anunciadas desde 200.000 euros y una entrega prevista para 2027.

La empresa anuncia además inmuebles fuera de Getafe, entre ellos un chalet en proceso de reforma integral en Pozuelo de Alarcón, por 1,15 millones de euros.

"Euroamérica es ahora otra empresa", sostiene María, que relata también el caso de otra mujer que habría entregado 3.000 euros para reservar una vivienda con PR.

Según su testimonio, al comprobar que las obras no avanzaban, la compradora solicitó recuperar su dinero y, en lugar de la devolución, "le ofrecieron como alternativa un ático en otra promoción de Getafe".

María sostiene que ese inmueble ya estaba comprometido con otro comprador. Según su relato, la mujer acudió posteriormente a la Policía y finalmente "recuperó los 3.000 euros de la reserva".

Cargas registrales

Este medio ha tenido acceso a algunas de las notas simples de las viviendas vinculadas a estas promociones, en las que constan distintas cargas registrales.

Si continuaran vigentes en el momento de la compraventa, deberían ser canceladas para que los futuros propietarios recibieran los inmuebles libres de cargas: "¿Cómo se van a entregar estos pisos?", pregunta García.

La documentación aporta otra coincidencia. Otra compradora que prefiere mantener el anonimato, reservó con Euroamérica en febrero de 2023. Tres años después, el 4 de marzo de 2026, PR concedió a R.,H., una opción de compra sobre esa misma finca y otras cuatro. Esa opción no le convierte en propietario, pero sí le otorga el derecho a adquirirla si cumple las condiciones pactadas.

Sentencia previa

Sin embargo, el caso de María no es el único procedimiento relacionado con Ramón R. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó, en una sentencia que todavía no es firme, a seis años de prisión por estafa agravada en concurso con administración desleal y alzamiento de bienes.

La resolución estableció además una responsabilidad civil de 1.189.107,30 euros y su inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con el sector inmobiliario durante el tiempo establecido en la condena.

El coche de lujo del promotor inmobiliario Cedida

El procedimiento se remonta a 2016, cuando Ramón R. asumió el control de una sociedad propietaria de 16 viviendas y cuatro locales en Madrid. Según la sentencia, después de abonar únicamente una parte del precio pactado comenzó la venta de inmuebles de la sociedad y la solicitud de préstamos hipotecarios.

La Audiencia consideró probado que parte del dinero terminó destinado a gastos que nada tenían que ver con la actividad de la compañía, entre ellos "ropa, joyería, hoteles, viajes y retiradas de efectivo", además de movimientos hacia sociedades relacionadas con el propio condenado.

Impagos en Pozuelo

A estos antecedentes se suma el alquiler de una vivienda en una urbanización de Pozuelo de Alarcón, cuyo propietario aseguró que Ramón R. llegó a acumular 22 meses sin pagar la renta.

El procedimiento terminó en desahucio en mayo de 2023 y, según la documentación aportada entonces por el casero, existían diligencias de embargo por una cantidad superior a 40.000 euros.

El propietario relató también que Ramón R. utilizaba un Porsche Cayenne y que, cuando recuperó la vivienda, encontró un justificante de compra de unos zapatos de Versace valorados en aproximadamente 700 euros.

El contraste resultaba especialmente llamativo porque, durante aquel procedimiento, Ramón R. había alegado ante Servicios Sociales una situación de vulnerabilidad económica.

María aún no ha recuperado todo el dinero que entregó por un piso en el que pretendía vivir con su hija y afirma que "este tío está comprando tiempo mientras llega la Justicia, luego va a desaparecer".

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el abogado de Ramón R. para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.