Ayuso, 47 años: "Me independicé con un sueldo de 600 euros y pagaba una habitación de 400, lo pasé muy mal"

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso recuerda sus inicios como estudiante de Periodismo, cuando se independizó con un sueldo de 600 euros y pagaba 400 por una habitación. Ayuso relató dificultades en su adolescencia, incluyendo repetir curso, pero finalmente logró situarse entre las mejores alumnas tras cambiar de colegio. En su juventud, Ayuso escribió una carta a Felipe González sobre temas sociales y recibió respuesta del entonces presidente. Tras estudiar Periodismo, Ayuso trabajó en medios de comunicación en Ecuador e Irlanda antes de iniciar su carrera política.

Mucho antes de convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue una joven estudiante de Periodismo que compaginaba las clases con sus primeros trabajos. Una etapa que la propia política ha recordado en varias entrevistas y en la que tomó una decisión que, según contó, llevaba tiempo deseando: independizarse.

Ayuso habló de aquellos años durante su entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Allí explicó que comenzó a trabajar desde el primer día de universidad y que utilizó su primer salario para marcharse de casa.

“Con mi primer sueldo, de unos 600 euros, me independicé. Pagaba 400 por una habitación. Lo pasé muy mal", recordó la presidenta madrileña.

La decisión no fue casual. Ayuso aseguró que desde niña había tenido ganas de hacerse mayor y vivir por su cuenta. “Desde niña quise ser adulta para vivir mi vida”, explicó durante aquella conversación con Bertín Osborne.

Su etapa universitaria, de hecho, fue una de las épocas que mejor recuerda. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y allí comenzó a interesarse especialmente por la comunicación política y la actualidad.

También coincidió en las aulas con Pablo Iglesias, con quien comparte algo más que aquella universidad: ambos nacieron el mismo día y el mismo año. Ayuso recordó aquella coincidencia durante la entrevista y bromeó con ella: “Vine para corregirlo”.

Adolescencia

La trayectoria académica de Ayuso no fue siempre tan sencilla. Según contó, hasta los 12 o 13 años había sido una buena estudiante, pero durante la adolescencia comenzó a despistarse y terminó repitiendo curso. “La adolescencia me sentó fatal”, reconoció.

En aquella época, según explicó, se desmotivó bastante. La situación cambió después de que sus padres aceptaran que cambiara de colegio. Allí volvió a centrarse en los estudios y terminó obteniendo buenas notas.

Ayuso ha explicado que una de sus principales motivaciones fue precisamente no decepcionar a su madre. Tras repetir, decidió ponerse las pilas y acabó situándose entre las mejores alumnas de su clase.

Pero aquella adolescente que tuvo problemas con los estudios también tenía un lado mucho más inquieto. Ella misma se definió como una persona “muy pandillera” durante su juventud: salía con sus amigos, pero al mismo tiempo era de las que más estudiaban y trabajaban.

Una de las anécdotas más curiosas que contó Ayuso en Mi casa es la tuya ocurrió cuando apenas tenía ocho años. La futura presidenta madrileña decidió escribir una carta al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, para trasladarle sus preocupaciones.

El motivo de la carta no era precisamente infantil: Ayuso quería hablarle del medioambiente, la pobreza y la situación del mundo. “Le escribí para decirle que todo estaba fatal”, recordó años después. Lo más sorprendente es que González le respondió.

Ayuso recordó que el expresidente le contestó explicándole que desde el Gobierno estaban trabajando para solucionar aquellos problemas. Décadas después, la presidenta madrileña todavía recordaba aquel gesto y reconocía que le habría gustado poder agradecérselo personalmente.

De Madrid a Ecuador

Después de estudiar Periodismo en la Complutense, Ayuso comenzó a construir su carrera profesional en el ámbito de la comunicación.

Una de sus primeras experiencias fuera de España llegó en Ecuador, donde viajó con una amiga prácticamente a la aventura para trabajar en una productora de televisión. La propia Ayuso contó que se marchó antes incluso de recibir las notas definitivas de la carrera.

Después llegó otra experiencia internacional: Irlanda. Allí consiguió trabajo en una emisora de radio después de enviar numerosos currículums. La experiencia con el inglés, sin embargo, fue bastante menos sencilla.

Ayuso reconoció que llegó con un inglés muy limitado: “Yo iba con el ‘how are you’ de Madrid”. En la emisora llegó a pasarlo mal cuando tenía que coger el teléfono porque, según reconoció, “no entendía una palabra”.

600 euros

La Ayuso de aquellos años estaba todavía muy lejos de la política institucional. Era una joven de Chamberí que estudiaba Periodismo, trabajaba desde el comienzo de la universidad y quería independizarse cuanto antes.Su primer sueldo, de unos 600 euros, fue suficiente para dar ese paso.

Después llegarían los trabajos en comunicación, su entrada en el Partido Popular, su trayectoria en la Asamblea de Madrid y, finalmente, la Presidencia de la Comunidad.

Pero cuando Bertín Osborne le preguntó por aquella etapa de su vida, Ayuso resumió su filosofía de entonces de una forma bastante sencilla: quería ser adulta, trabajar y vivir su propia vida.

Y todo comenzó, según su propio relato, con aquellos primeros 600 euros.