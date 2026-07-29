Los pueblos evacuados investigarán a los "caraduras" que se saltaron las restricciones: "Tendrán multas ejemplares"

Un aviso de una tienda cerrada en Villa del Prado. Jesús Soler

Las claves

Las claves Generado con IA Algunos vecinos de municipios evacuados por los incendios en el oeste de Madrid nunca abandonaron sus casas, desobedeciendo las órdenes de las autoridades. Los ayuntamientos y la Guardia Civil investigarán a estos vecinos "caraduras" y prevén imponerles multas ejemplares por saltarse las restricciones durante la emergencia. En Villa del Prado, algunos residentes burlaron los controles para regresar a sus viviendas pese al confinamiento, lo que también será sancionado con multas. Tras días de evacuaciones y confinamientos, los servicios de emergencia han permitido el regreso paulatino a sus casas a los habitantes de ocho municipios afectados.

Se acabó la pesadilla para muchos vecinos del oeste de Madrid que tuvieron que dejar sus casas por los incendios forestales que han arrasado ya más de 80.000 hectáreas.

Este martes, los servicios de emergencias informaron de que los vecinos de los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Las Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo podrán volver paulatinamente a sus casas.

Muchos de ellos llevan días durmiendo en polideportivos, en coches o directamente tumbados "en el césped", tal y como relató una vecina de Aldea del Fresno a Madrid Total.

✅ Se establece el fin de la evacuación, a partir de las 17:00h, en los siguientes municipios:



📍Cadalso de los Vidrios

📍Cenicientos

📍Navalagamella

📍Navas del Rey

📍Rozas de Puerto Real

📍Aldea del Fresno

📍Chapinería

📍Colmenar del Arroyo



✅ Se establece el fin del… pic.twitter.com/wlWcsFXTx5 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 28, 2026

Sin embargo, aunque muchos vecinos hagan por fin las maletas de vuelta a casa, esta vecina de Aldea del Fresno cuenta que muchos vecinos "jamás evacuaron".

"Cuando el pasado jueves tuvimos que dejar nuestras casas, varios vecinos no respondieron a la llamada de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia y se quedaron en sus casas recluidos; nunca evacuaron", relata.

Esta vecina, que ha dormido durante cinco noches en el polideportivo de Villamanta, explica que, para colmo, estos vecinos "presumían de haberse quedado en casa en las redes sociales".

Una información que confirma en conversación telefónica Alberto Plaza Martín, el alcalde de Aldea del Fresno.

La UME montando camas en el polideportivo de Villamanta. Jesús Soler

"Desde el Ayuntamiento ya hemos hablado con la Guardia Civil para que se investigue qué vecinos nunca desalojaron la localidad poniendo en riesgo sus vidas y la labor excelente que han prestado los servicios de emergencia", relata el primer edil de Aldea del Fresno.

Cuenta que estos vecinos "caraduras" tendrán "una multa ejemplar" por actuar de esta forma durante "una emergencia nacional" sin tener en cuenta "el bien común del resto de vecinos".

"También sabemos que muchos de ellos han puesto mensajes en las redes sociales y eso también se investigará, así como la desinformación que ha habido durante estos días", explica Alberto Plaza .

El alcalde de Aldea del Fresno apunta a que "desde que comenzó la emergencia" ha estado "en permanente contacto con la UME y la Guardia Civil": "Ellos también sabían que el municipio no estaba evacuado al cien por cien".

Un campo cerca del casco urbano de Villa del Prado. Jesús Soler

En el caso de los municipios que en un primer momento fueron evacuados y posteriormente confinados, como Villa del Prado, ha sucedido algo parecido.

Una vecina de la citada localidad que nunca evacuó explicó a EL ESPAÑOL sus motivos para no dejar su casa: "No quería irme y encontrar una ruina al volver. Lo hablé con mi marido y decidimos quedarnos".

🔴 La Comunidad de Madrid mantiene activos 21 puntos de acogida en 18 municipios, con un total de 2.734 personas desplazadas atendidas.



👉 Los últimos dispositivos en instalarse, en coordinación con los ayuntamientos, fueron el de #ColladoVillalba y #PozueloDeAlarcón.



Los… pic.twitter.com/M2t561E9ex — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 28, 2026

"Están casi todos los comercios cerrados y esto parece un pueblo fantasma, ya que muchos trabajadores viven en municipios cercanos y no han podido venir por el confinamiento", explicó esta vecina durante la mañana del martes.

Una vez decretado el confinamiento en Villa del Prado, es decir, la prohibición de entrar y salir del municipio, esta vecina relata cómo "la picaresca" empezó a funcionar. "Como había controles de la Guardia Civil en varias rotondas, varios vecinos de la urbanización Calalberche cogieron el camino de la ermita de Nuestra Señora de la Poveda y, al cruzar el río, regresaron a sus casas", explica.

Los bares del centro de Villa del Prado, cerrados por el confinamiento. Jesús Soler

Sin embargo, este 'truco' no duró mucho: "La Benemérita se dio cuenta y dijo que todo aquel que cruzara se llevaría una multa de 3.000 euros por haber incumplido la orden de confinamiento".

"Varios conocidos míos han pasado varias noches en el polideportivo de Villamanta, pero es cierto que algunas viviendas nunca fueron desalojadas a pesar de tener el fuego a pocos metros", apostillan estas fuentes.

Situación "optimista"

Tras varias jornadas de intenso trabajo por parte de los servicios de emergencia, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, celebró este martes por la tarde que los trabajos de extinción del gran incendio de la Sierra Oeste permiten ahora ser "optimistas".

No obstante, recalcó que se mantiene una situación de "alerta máxima" ante las previsiones meteorológicas adversas para las próximas horas.

https://x.com/ComunidadMadrid/status/2082103666543108430

"Somos realmente optimistas ahora después de cómo ha evolucionado el incendio en el día de hoy, pero nos mantenemos en alerta máxima", manifestó el consejero en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, donde previamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había anunciado el levantamiento de confinamientos y evacuación en ocho municipios de la región.

El consejero puso en valor la profesionalidad de todos los equipos de Emergencias, que a lo largo de estos días y en las últimas horas han llevado a cabo "operaciones muy complejas con situaciones de alto riesgo".

Así, ha destacado que no ha habido que lamentar ningún incidente, tampoco entre el personal de Bomberos y de la UME.

Novillo hizo especial hincapié en la maniobra de los bomberos esta noche en Valdemaqueda, un municipio para el que el lunes se decretó la evacuación ante el temor del avance de las llamas.

Esta noche, gracias a un dispositivo extraordinario y a que "nunca había sucedido", se ha logrado hacer frente a las llamas y evitar su avance por la carretera M-537.

El incendio tenía un "potencial de destrucción muy importante" en esta zona, y para ello se impulsó un dispositivo con todas las unidades disponibles de diez comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Unidad Militar de Emergencias (UME), explicó Novillo.

Allí se hicieron trabajos con maquinaria y manuales, así como de enfriamiento con mangueras.