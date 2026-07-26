Francisco Marcos, el jefe de la UME y compañero del Rey curtido en Bosnia y la dana que combate el fuego en Madrid

El presidente Pedro Sánchez anunció la llegada de ayuda internacional y pidió un pacto de Estado para combatir los incendios, priorizando la salvaguarda de vidas.

Francisco Javier Marcos, veterano militar y compañero de promoción de Felipe VI, lidera la respuesta tras haber dirigido operativos en otras catástrofes como la DANA en Valencia.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), bajo el mando de Francisco Javier Marcos, coordina el operativo junto a la Guardia Civil y otros servicios de emergencia.

Madrid enfrenta los peores incendios de su historia, con más de 60.000 vecinos evacuados en la zona oeste de la Comunidad.

Madrid se enfrenta a los peores incendios de su historia, unos fuegos que han obligado a evacuar varios municipios de la región y a más de 50.000 vecinos de la zona oeste de la Comunidad.

Una emergencia nacional que ha obligado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a tomar las riendas junto a la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencias madrileños.

Y más concretamente, el alto mando de la UME que ha tomado el control de esta emergencia histórica ha sido Francisco Javier Marcos, un veterano que pertenece a la promoción de Felipe VI que fue nombrado general jefe en agosto de 2023 y ya ha estado al frente de otras catástrofes naturales en nuestro país.

De hecho, Felipe VI elogió la labor de Marcos al frente de los incendios de España en agosto de 2025: "Lo han dado todo, por encima a veces incluso de sus capacidades personales en algunos momentos".

Durante su intervención de este sábado junto a Pedro Sánchez en el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, Marcos anunció que los incendios de Madrid y Ávila se trabajarían "como uno solo", una decisión clave para "la eficacia y la coordinación".

🚒🔥👏 Los voluntarios de Protección Civil Villaquilambre continúan esforzándose sin descanso para frenar el avance de los incendios y proteger a la población pic.twitter.com/jKsjDCcQm9 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 25, 2026

Natural de Toledo, donde fue director de la Academia de Infantería entre 2017 y 2019, Francisco Javier Marcos fue promovido a general de división en enero de 2023.

En aquella fecha, Marcos asumió el mando de los centros logísticos del Ejército de Tierra tras ocupar durante tres años la jefatura de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Marcos fue además quien dirigió el operativo del Ejército durante la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana y dejó más de 200 víctimas mortales.

"Las Fuerzas Armadas estarán con todos los valencianos, sin descanso, hasta el final", dijo este alto mando de la UME ante una de las mayores emergencias de nuestro país mientras dirigía a los más de 8.000 militares de todos los ejércitos que se desplazaron a la zona de la tragedia.

🗣️ Vecinos y jóvenes de la zona se están organizando en plena noche, con sus propios medios, para cortar pinos y realizar contrafuegos para evitar que las llamas arrasen lo poco que queda



📹 Vídeo cedido por @martaa.dmngzz pic.twitter.com/DsFKoAAwZZ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 25, 2026

Por otro lado, acumula más de 1.400 horas de vuelo y, entre otros destinos, fue en 2010 jefe de la Unidad de Helicópteros en Afganistán, y en 1998 jefe de operaciones de la unidad española en Bosnia-Herzegovina.

A lo largo de su carrera, ha participado en otras misiones en el exterior, en Líbano, Croacia y Sarajevo. Ha estado destinado también en el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Rápida, el Estado Mayor del Ejército, el Gabinete del JEME y la Dirección General de Política de Defensa.

El general Marcos pertenece a la XLIV Promoción de la Academia General Militar, es diplomado de Estado Mayor, graduado en el United States Army War College,

También posee un máster por el Instituto de Estudios Estratégicos de Estados Unidos y licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Emergencia nacional

Los fuegos de Madrid comenzaron el pasado miércoles y, desde entonces, su rápida evolución ha obligado a evacuar varios municipios de la Comunidad de Madrid y a confinar a otros.

Más de 60.000 vecinos de los pueblos de la zona oeste de Madrid se han tenido que refugiar en municipios vecinos, donde han pasado la noche en polideportivos o incluso en sus propios coches.

Durante la mañana de este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, donde pidió "un pacto de Estado" para atajar los incendios.

Sánchez pidió que los ciudadanos "sigan siempre" los canales "oficiales" para mantenerse informados y afirmó que el objetivo principal es "salvaguardar vidas" y "luchar contra los incendios".

El presidente del Gobierno también informó de que durante la jornada del sábado llegará ayuda de Grecia e Italia para hacer frente a los incendios que se han convertido en una emergencia nacional.

Por otro lado, Sánchez ha detallado que este fin de semana hay "una ventana de oportunidad" para controlar este incendio que se ha fusionado, a pesar de que la situación sigue siendo "compleja".