Santiago Segura, 61 años: "A mi padre lo veía poquísimo. Mi relación con él era buena, pero más con mi madre"

Santiago Segura en el concierto de Isabel Pantoja de su gira 50 aniversario en el WiZink Center Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Segura recuerda la estricta división de roles en su infancia, con un padre proveedor y distante y una madre cercana y dialogante. El cineasta define a sus padres como "el yin y el yang", destacando la paciencia y modernidad de su madre frente a la disciplina tradicional de su padre. Segura reconoce que su madre fue su mayor apoyo y la persona con la que podía hablar de cualquier tema importante. Ya como padre, Segura intenta implicarse en la crianza de sus hijas y valora ahora muchas de las enseñanzas de su madre.

Santiago Segura ha reflexionado abiertamente sobre sus orígenes familiares y la estricta división de roles que vivió en su hogar durante su niñez.

El creador de Padre no hay más que uno recuerda a su progenitor como la figura tradicional y proveedora de la casa, una presencia entregada al trabajo pero distante en el día a día debido a sus interminables jornadas laborales.

Santiago Segura ha recordado cómo fue crecer junto a unos padres con personalidades muy diferentes.

El actor y director asegura que su madre era mucho más cercana y dialogante, mientras que su padre representaba una figura más tradicional y pasaba gran parte del tiempo fuera de casa por motivos laborales.

“A mi padre lo veía poquísimo, siempre estaba trabajando”, explica el cineasta en una entrevista a XLSemanal al recordar que su progenitor trabajaba en una fábrica de tornillos y tuercas para sacar adelante a la familia.

Segura define a sus padres como “el yin y el yang”. Mientras su madre apostaba por explicar las cosas con paciencia, su padre recurría a una educación mucho más estricta.

“Era mucho más tradicional que mi madre”, afirma el director, quien recuerda que cuando preguntaba el motivo de alguna decisión la respuesta solía ser un contundente: “Porque lo digo yo”.

Su mayor apoyo

El creador de Padre no hay más que uno reconoce que siempre encontró en su madre a la persona con la que podía hablar de cualquier asunto importante.

Frente a la disciplina conservadora de su padre, Segura destaca el papel fundamental de su madre, a quien define como una figura mucho más adelantada a su tiempo, comprensiva y volcada en la escucha activa de sus hijos.

“Con mi madre era más fácil”, asegura, al tiempo que destaca que siempre intentaba explicar el porqué de las cosas y que tenía “una paciencia enorme”.

En una entrevista de TeleMadrid, resume su relación con sus progenitores: "Mi relación con mi padre era muy buena, pero me gustaba más mi madre".

Pese a esas diferencias, Santiago Segura recuerda con cariño la relación entre sus padres y asegura que siempre le sorprendió lo bien que se complementaban.

“Mis padres eran el yin y el yang, no sé cómo se llevaban tan bien y se querían tanto”, concluye el director al rememorar una infancia que define como feliz pese a las diferencias entre ambos.

Su paternidad

Santiago Segura confesó cómo vive su paternidad. "No soy un padre normal", dijo, haciendo referencia a compaginar su profesión con la vida familiar.

Intenta pasar tiempo con sus hijas y explicó cómo se distribuyen en su casa las responsabilidades del día a día. "Digamos que si la niña ha ido al médico 200 veces, yo la he llevado 30", comenta.

También, comenta que con el paso del tiempo, algunas frases que escuchó de niño adquirieron un nuevo significado : "Después de tener a Calma y a Sirena, pienso más en las cosas que me decía mi madre y las entiendo mejor". En cuanto a comparar etapas generacionales, confiesa: "Nadie te enseña a ser padre, ya te darás cuenta cuando lo seas".