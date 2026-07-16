Andrea Heras, recién licenciada: "Llevo un año buscando trabajo. Cómo me voy a ir a Madrid con una mano delante y otra detrás"

Las claves

Las claves Generado con IA Andrea Heras, licenciada en Periodismo y Publicidad con un MBA, lleva un año buscando trabajo sin éxito. Ha enviado currículums personalizados a numerosas empresas y solo ha realizado tres entrevistas, sin conseguir el empleo. Las ofertas exigen experiencia excesiva para puestos júnior y condiciones laborales complicadas, dificultando su acceso al mercado laboral. Ante la situación, ha intentado empleos fuera de su sector, pero tampoco ha sido contratada, lo que afecta negativamente su salud mental.

A menudo, los hosteleros hablan de que no hay camareros, o los trabajadores del campo, o los fontaneros, o los electricistas, o los mecánicos, o los albañiles... Sin embargo, no es que no haya personas que quieran trabajar. No. Lo que no hay son perfiles cualificados que puedan desempeñar esas funciones. Porque sin duda hay algunas personas, como Andrea, procedente de Cantabria, que llevan mucho tiempo buscando una oportunidad.

Andrea así lo ha contado en su perfil de TikTok. La joven afirma que lleva casi un año buscando trabajo y, ante la frustración que está viviendo, ha decidido compartir su experiencia en las redes como tabla de salvación.

La joven explica en el vídeo que es licenciada en el doble grado de Periodismo, y Publicidad, Relaciones públicas y Marketing. Tiene también un MBA con especialidad en Responsabilidad Social Corporativa. Y que además se pasa el día en LinkedIn buscando trabajo. Pero nada, no consigue nada. “Lo uso hasta más que TikTok en Instagram”, confiesa.

Explica, además, que es de Santander y que durante este tiempo ha hecho listas enteras con todas las empresas que se le vienen a la cabeza. “Llego a mi casa, preparo mi currículum adaptado a esa empresa, hago una carta de presentación adaptada para que vean quién soy, qué sé hacer y qué puedo aportar”, cuenta.

Sin embargo, pasan los meses y sigue sin recibir ninguna respuesta de muchas de las empresas a las que intenta entrar. “Cierran el proceso sin entrevistarme siquiera”, se queja. En total, ha hecho tres entrevistas presenciales. En la primera no le contestaron, en la segunda le mandaron un WhatsApp y le dieron las gracias pero le comunicaron que iban a seguir el proceso con otro perfil. Y, por último, en la tercera, donde pasó varios procesos, llegó a recibir las condiciones laborales, pero pasados unos días le comunicaron que no seguía en el proceso.

Andrea Heras TikTok

Por eso, la joven también ha buscado trabajo en otras partes de España. Pero se encuentra con un problema: la mayoría de las empresas le piden experiencia para entrar y, sin embargo, ella es una júnior recién licenciada.

“El otro día me encontré una oferta en la que pedían 10 años de experiencia para un puesto técnico. Me quedé que me explotó la cabeza. O cuando en las agencias te dicen que sepas hacer todo. Que seas videógrafo, fotógrafo, modelo, creador de contenido, especialista en pagos, ejecutivo de cuentas, informático...”, explica.

Tanto es así que Andrea llegó a estudiar la posibilidad de buscar su futuro en Madrid. “¡Cómo voy yo allí con una mano delante y otra detrás. Tal y como está el precio de los alquileres... Te plantas en 4.000 € sin quererlo, simplemente con mudarte allí”, prosigue.

Y, ante tanta dificultad, ha pensado en trabajar de cualquier cosa —aunque no sea estrictamente de lo suyo—. Ha echado ofertas a supermercados como Carrefour, a tiendas de ropa, pero confiesa que no la contratan porque no tiene los estudios básicos.

“Estoy desesperada”, reconoce en el vídeo de TikTok. “Ya no sé qué más hacer, con qué empresa hablar... Encima de eso te encuentras con que nadie te contesta. Es muy frustrante, desesperante, mi salud mental está por los suelos y al final piensas que el problema eres tú. Estoy muy cansada”, finiquita en el vídeo.