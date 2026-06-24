Ludi, la veinteñaera que ha logrado comprarse una vivienda en España: "Me quedé sin un euro, pero era mi proyecto vital"

Las claves

Las claves Generado con IA Ludi, una joven tiktoker de 28 años, logró comprarse un piso en Madrid pese a tener pocos ahorros y un empleo temporal al llegar a España en 2022. Para conseguir la hipoteca, necesitó cumplir requisitos como tener residencia, contrato y nómina en España, y que la cuota no superara el 40% de su salario. Contó con la ayuda de un profesional para negociar con los bancos y encontrar las mejores condiciones hipotecarias posibles. Ludi ahorró renunciando a viajes, salidas y compras, y finalmente pudo comprar su vivienda en octubre de 2025, aunque se quedó con solo 200 euros en su cuenta.

Comprarse un piso, ya saben, no es fácil. Sin embargo, hay gente que lo consigue. Es el caso de Ludi, una tiktoker que ha contado cómo a sus 28 años ha pasado a ser propietaria de uno en Madrid. “Me quedé sin un euro, pero lo volvería a hacer mil”, reconocen en un vídeo en TikTok.

Ludi cuenta en proceso a través de sus redes sociales. En TikTok cuenta que llegó a España en abril de 2022. Que no tenía ahorro, ni trabajo fijo, pero que empezó a trabajar como animadora en un hotel.

“El trabajo, por supuesto, era temporal”, reconoce. Aun así, ella sabía cuál era su meta desde que llegó: comprarse un piso y convertirse en propietaria. “No sé si era una locura o no, pero yo era lo que quería y lo que tenía acá”, explica.

Empezó haciendo “averiguaciones” cuando no tenía mucho dinero. O, mejor dicho, cuando tan solo contaba con 4.000 euros en el banco. Pero empezó a ver qué requisitos eran los básicos para poder comprarse un piso en España.

Vio que tenía que tener un sueldo fijo para que un banco confiara en que iba a poder tener la hipoteca y que necesitaba, además, que la cuota final que pagara por el piso no podía rebasar el 40% de su salario mensual.

“Para que el banco te dé una hipoteca necesitas tener residencia, un trabajo en España, una nómina y siempre van a tener en cuenta la antigüedad de esa nómina y el contrato de trabajo. Lo que quieren asegurar con esto es que tú tengas seguridad en el trabajo y que seas capaz de pagar”, explica a través de su cuenta en redes sociales.

Al principio, reconoce, no entendía nada. Pero lo solucionó contratando a una persona que le hiciera todo ese análisis. “Me comparó bancos, me negoció las condiciones y me consiguió las mejores tasas que había en el mercado y que yo jamás hubiera conseguido sola. Esa persona va con muchos clientes a la vez a ofrecerle al banco y tiene más poder de negociación. Eso lo simplificó todo”, comenta.

Búsqueda de piso

Después, la joven empezó a buscar piso y se dio cuenta de una cosa muy española: el precio que ves en el anuncio no es el real. ¿Por qué? “Igual vas a ver el piso y ves que necesitas una instalación eléctrica nueva, pintar, cambiar la ventana y los suelos... Eso no viene en el precio y cuando haces la cuenta sale un montón de dinero. Y hacer la reforma no es para nada barato”, dice.

Pero para comprar el piso, además, según cuenta en su vídeo de TikTok, necesitas tener el 30% del valor del piso. Tienes que dar un 20% para la entrada y un 10% para pagar los impuestos.

Ludi cuenta que para comprar el piso se quitó de un montón de cosas para juntar el dinero. “De viajes, de salidas, de ropa, de un montón de cosas. Pero bueno, cuando uno tiene un objetivo así tan grande, las prioridades les juro que cambian solas”, reconoce.

Se compró el piso

Finalmente, consiguió comprarse el piso. Lo hizo en octubre de 2025, con una cuota fija. “Es decir, voy a pagar siempre lo mismo”, especifica. “No importa qué pase con los intereses. Eso me da mucha tranquilidad”, prosigue.

Eso sí, advierte de lo que le pasó a ella. “Me quedé sin un euro, literalmente. Ahora tengo en la cuenta creo que 200 euros, pero he cumplido el proyecto de mi vida”, finaliza esta influencers, que es una de las pocas veinteañeras que ha podido comprarse un piso en una ciudad tan exigente como Madrid.