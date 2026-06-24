El colegio público que ha logrado hacerse con la mejor nota de la PAU en 2026: tiene Bachillerato Internacional

Las claves

Las claves Generado con IA El IES Ramiro de Maeztu ha logrado la mejor nota entre los institutos públicos de Madrid en la PAU 2026, alcanzando una media ponderada de 9,98 puntos. El primer puesto del ranking autonómico lo ocupa el Mirabal International School, con una alumna que obtuvo un 13,99 sobre 14. El Ramiro de Maeztu se distingue por su programa de Bachillerato Internacional, vigente desde 1982, y su activa sección lingüística de alemán, además de un sólido programa bilingüe en inglés. El centro público, situado en Chamartín, tiene una larga tradición de excelencia educativa y conexiones con la vanguardia cultural, científica y deportiva de Madrid.

El pasado jueves 11 de junio, miles de alumnos de la Comunidad de Madrid descubrieron sus notas finales de Selectividad y segundo de bachillerato, unos resultados que son el pasaporte para estudiar la carrera de sus sueños.

Al salir las notas, también quedó configurado el ranking de los colegios e institutos con las mejores notas de las pruebas de acceso a la universidad.

El primer puesto de este ranking fue para el Mirabal International School. Allí, la alumna Valeria Fragola logró la mejor nota de la Comunidad de Madrid, nada menos que un 13,99 sobre 14.

Pero el segundo puesto es para un instituto público en el corazón de Madrid: el Ramiro de Maeztu se ha consolidado como el centro público de la Comunidad de Madrid con la mejor calificación en las pruebas de acceso a la universidad de 2026.

Un alumno de esta institución, ubicada en el distrito madrileño de Chamartín, ha alcanzado una nota media ponderada de 9,98 puntos, empatando en la segunda posición global de la región con el IES Laguna Joatzel de Getafe y el centro concertado Colegio Amanecer de Alcorcón.

Esta excelente calificación sitúa al histórico centro público a tan solo una centésima del primer puesto, ocupado de forma absoluta por el colegio privado Mirabal International School, cuyo estudiante de referencia registró un 9,99 en la Universidad Complutense.

El podio autonómico de este año lo completan el Colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama con un 9,97 y el Colegio Enriqueta Aymer del distrito de Latina con un 9,96.

El logro del Ramiro de Maeztu en las pruebas de este año, que incorporan las calificaciones ponderadas de la etapa de Bachillerato, reafirma el prestigio de una institución con un arraigado legado educativo en la capital.

Situado en la calle Serrano, el centro nació formalmente bajo el espíritu renovador de la sección de alumnos del prestigioso Instituto-Escuela, heredero directo de la Institución Libre de Enseñanza.

A lo largo de sus décadas de historia, el complejo arquitectónico ha estado estrechamente vinculado a la vanguardia cultural, científica y deportiva de la ciudad, compartiendo espacio y origen con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sirviendo como cuna para el club de baloncesto Estudiantes.

En la actualidad, el instituto destaca por su marcado perfil lingüístico e internacional, factores que influyen directamente en la alta preparación académica de sus alumnos.

El centro destaca por haber sido el primer instituto público de Madrid en implantar el exigente programa del Bachillerato Internacional, una modalidad que imparte desde el año 1982 y que facilita de manera directa el acceso de sus egresados a prestigiosas universidades de toda Europa y Estados Unidos.

Asimismo, el IES Ramiro de Maeztu destaca en el panorama educativo regional por contar con una sección lingüística oficial de alemán muy activa en torneos nacionales y europeos de debate escolar, además de un sólido programa bilingüe en inglés que complementa su oferta formativa integral.