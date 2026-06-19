'Zamora Duero Esencial' conquista Madrid con una campaña turística que apuesta por su naturaleza y gastronomía

Sara y Miriam, creadoras de contenido de Salamanca Vívela y Castilla Vívela, en la presentación de "Zamora Duero esencial"

Las claves

Las claves Generado con IA Zamora ha lanzado en Madrid la campaña 'Zamora Duero Esencial' para atraer turistas, destacando su riqueza natural, gastronómica y cultural. La estrategia promocional incluye herramientas digitales y una plataforma para planificar experiencias personalizadas de naturaleza, enoturismo, cicloturismo y observación de estrellas. Como novedad, se incorpora una habilidad para Alexa que permite a los visitantes consultar información turística mediante comandos de voz. La campaña fomenta contenidos digitales como vídeos y podcasts realizados por creadores, y culminó con una degustación de vinos zamoranos en la presentación.

La provincia de Zamora ha desembarcado en Madrid con una ambiciosa campaña para atraer turistas de la capital.

Bajo el nombre de ‘Zamora Duero Esencial’, el Patronato Provincial de Turismo presentó este miércoles en un hotel de la Gran Vía una nueva estrategia de promoción que busca mostrar la riqueza natural, gastronómica y cultural del territorio zamorano.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y pretende posicionar a Zamora como un referente para las escapadas de naturaleza, enoturismo, cicloturismo y observación de estrellas.

Durante el acto se mostraron varias herramientas digitales que permitirán a los visitantes planificar experiencias personalizadas en toda la provincia.

Turismo de interior

Convertir a Zamora en uno de los principales referentes de turismo interior es uno de los principales argumentos de la campaña.

Zamora busca atraer a los visitantes que buscan destinos tranquilos para escapadas de fin de semana, alejados de las masificaciones y con una oferta centrada en la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía.

"Queremos un turismo de sostenibilidad, un turismo sin prisas, un turismo donde se disfrute del patrimonio, donde se disfrute la naturaleza, donde se siga mimando y se siga calibrando entre el turismo y la posibilidad de vivir tranquilos en un medio natural y compatibilizarlo con mantener el patrimonio y por supuesto nuestras tradiciones", comentó Víctor López de la Parte, diputado de Turismo de Zamora.

Víctor López de la Parte, diputado de Turismo en Zamora

A través de la plataforma Zamora Esencial, los viajeros pueden acceder a rutas por espacios naturales, propuestas vinculadas al turismo activo, recorridos gastronómicos y experiencias relacionadas con el vino.

Del enoturismo al astroturismo

Uno de los pilares del proyecto es la diversificación de la oferta turística. Los responsables de la iniciativa destacaron recursos vinculados al enoturismo, la observación de estrellas y las rutas ciclistas que recorren algunos de los parajes más destacados de la provincia.

Además, la web permite consultar información práctica sobre municipios, áreas para autocaravanas, eventos y propuestas de ocio repartidas por todo el territorio zamorano.

Alexa y la guía

La gran novedad de la campaña es la incorporación de una herramienta para asistentes de voz. Durante la presentación se realizó una demostración de la habilidad de Alexa desarrollada para el proyecto, que permite consultar información turística mediante comandos de voz.

Entre otras funciones, el sistema recomienda escapadas, informa sobre eventos y ofrece datos sobre algunos de los principales destinos de la provincia. Durante la demostración, Alexa sugirió visitar Fermoselle, uno de los pueblos más emblemáticos de los Arribes del Duero.

Contenidos digitales

La estrategia también incluye una plataforma específica en la que se recopilan vídeos, podcasts y experiencias creadas por divulgadores y creadores de contenido que han participado en viajes promocionales por la provincia.

La intención es que el viaje empiece antes de llegar al destino y que los contenidos sigan disponibles una vez terminada la visita.

La presentación en Madrid concluyó con una degustación de vinos procedentes de distintas denominaciones de origen zamoranas, uno de los productos turísticos por los que más apuesta actualmente la provincia para captar visitantes procedentes de la capital.