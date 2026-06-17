La hazaña de Rafael Gómez, general del Ejército del Aire: ingeniero del año tras tres décadas dando 'guerra'

Rafael Gómez, General de División del Cuerpo de ingenieros del ejército del Aire y del Espacio, y director de Ingeniería e Infraestructuras del Ejército del Aire y del Espacio. COIAE

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Las claves Generado con IA Rafael Gómez Blanco, general del Ejército del Aire, ha sido nombrado Ingeniero del Año 2026 por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. El galardón reconoce sus más de treinta años de trayectoria en ingeniería aeronáutica militar y su liderazgo en la dirección de Ingeniería e Infraestructuras del Ejército del Aire y del Espacio. Gómez ha impulsado la sostenibilidad, la innovación tecnológica y proyectos como la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI). Su carrera también destaca por su vocación docente, investigadora y su contribución a la normativa nacional y europea en aeronavegabilidad militar.

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) otorgó el pasado viernes 12 de junio el galardón Ingeniero del Año 2026 a Rafael Gómez Blanco, General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio.

En la actualidad, Gómez desempeña el cargo de director de Ingeniería e Infraestructuras de la citada institución.

La entrega del premio tuvo lugar en Madrid, en el marco de la cena de confraternización del COIAE, un evento que logró congregar a más de 200 profesionales del sector.

El encargado de entregar la distinción fue José Manuel Hesse, decano del COIAE, acompañado por Enrique Maurer, director general de ENAIRE, que fue nombrado Ingeniero del Año en la pasada edición.

Este encuentro sirvió como el escenario ideal para rendir homenaje a la experiencia, la trayectoria y la labor de Gómez.

También se destacó su firme compromiso y sus continuas aportaciones a la industria aeronáutica, sumadas al apoyo incondicional que siempre ha brindado a todo el colectivo de ingenieros aeronáuticos de España.

Natural de Madrid, Rafael Gómez Blanco ejerce desde 2023 la dirección de Ingeniería e Infraestructuras del Ejército del Aire y del Espacio.

Bajo su responsabilidad directa se encuentra el liderazgo técnico y de ingeniería de la totalidad de los sistemas de armas (tanto aéreos como terrestres), al igual que la gestión de las infraestructuras aeroportuarias y de ámbito civil de este cuerpo militar.

Ingeniero Aeronáutico y Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, Gómez atesora una carrera de más de treinta años dedicados a la ingeniería aeronáutica militar.

A lo largo de estas tres décadas, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en áreas clave como la ingeniería, el mantenimiento, las infraestructuras y los ensayos en vuelo.

Su trayectoria profesional destaca no solo por un sólido liderazgo técnico, sino también por una intensa vocación docente e investigadora, muy vinculada a la ETSIAE-UPM y a la Escuela Española de Ensayos en Vuelo y Aeronavegabilidad.

En una entrevista publicada en la web del Ministerio de Defensa, Gómez Blanco destacó que su mejor recuerdo dentro del Ejército del Aire eran "los ensayos en vuelo de nuevas configuraciones o modificaciones": "Las diseñábamos nosotros mismos en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación"

Esta proyección académica le llevó a ser nombrado Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería de España en 2024.

Entre sus hitos más importantes, cabe subrayar su impulso definitivo a la aeronavegabilidad militar bajo los estándares normativos nacionales y europeos.

También su apuesta por la sostenibilidad medioambiental y la implantación de tecnologías de vanguardia enfocadas al sostenimiento avanzado y al proyecto de Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI).

Ingenieros del año

El COIAE creó en 2014 este galardón con el objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a la industria española.

Enrique Maurer se une a los anteriores ingenieros galardonados: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018, Manuel Huertas en 2019, Jesús Caballero en 2020-21, Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón en 2022, Javier Gándara en 2023, Elena Mayoral en 2024 y Enrique Maurer el pasado año.