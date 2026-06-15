Ya está confirmado: los 4 días de vacaciones extra con sueldo íntegro a los que tienes derecho aunque no lo refleje tu convenio

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo ha confirmado que todos los trabajadores en España tienen derecho a ausentarse hasta cuatro días al año por motivos familiares urgentes sin perder salario. Este permiso retribuido es obligatorio para las empresas, aunque el convenio colectivo o acuerdos internos no lo recojan expresamente. El permiso puede utilizarse ante situaciones imprevistas que requieran la presencia inmediata del trabajador, como enfermedades o accidentes de familiares o convivientes. Este derecho es independiente de otros permisos retribuidos, como el de cinco días por hospitalización o enfermedad grave de familiares.

Los trabajadores en España tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días al año por motivos familiares urgentes sin perder salario.

Aunque este permiso ya figuraba en el Estatuto de los Trabajadores desde 2023, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha despejado definitivamente las dudas sobre su aplicación.

La resolución del Alto Tribunal establece que las empresas están obligadas a retribuir estas ausencias, incluso aunque el convenio colectivo o un acuerdo interno no lo contemplen expresamente.

La sentencia, dictada el pasado 17 de abril, fija doctrina y pone fin a años de discrepancias entre sindicatos y empresas sobre el carácter remunerado de este permiso.

¿Quién puede solicitar este permiso?

El denominado permiso por fuerza mayor familiar permite al trabajador ausentarse cuando se produzca una situación urgente e imprevisible relacionada con familiares o personas convivientes que requiera su presencia inmediata.

Por ejemplo, puede utilizarse ante una enfermedad repentina de un hijo, un accidente doméstico de un familiar, una emergencia médica de una persona conviviente o cualquier circunstancia sobrevenida que haga imprescindible la presencia del trabajador.

La norma contempla hasta el equivalente a cuatro días al año de ausencia retribuida.

El Supremo aclara quién debe pagar

La polémica surgía porque el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores señalaba que las horas de ausencia serían retribuidas “conforme a lo establecido en el convenio colectivo o acuerdo de empresa”, lo que llevó a algunas compañías a interpretar que no estaban obligadas a abonarlas si no existía una regulación específica.

Ahora el Tribunal Supremo ha rechazado esa interpretación. Los magistrados consideran que la ley es clara y que se trata de un derecho mínimo garantizado para todos los trabajadores.

Por tanto, las empresas deben pagar esas horas como si se hubieran trabajado.

Un derecho vinculado a la conciliación

Este permiso nació en 2023 como parte de la transposición de la directiva europea sobre conciliación de la vida laboral y familiar.

El objetivo es facilitar que los trabajadores puedan atender situaciones familiares imprevistas sin sufrir una pérdida económica.

El Supremo recuerda además que la medida busca favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y mejorar la conciliación, evitando que las obligaciones familiares recaigan de forma desproporcionada sobre determinados miembros del hogar.

No debe confundirse con otros permisos

Los expertos recuerdan que este permiso es independiente de otros ya existentes en la legislación laboral.

Por ejemplo, no sustituye al permiso retribuido de cinco días por hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica de familiares, ni a otras licencias previstas en convenios colectivos.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo deja claro que cualquier trabajador puede acogerse a este permiso por causas familiares urgentes y seguir percibiendo su salario durante un máximo de cuatro días al año, independientemente de lo que establezca su convenio.