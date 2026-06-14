El refugio de Griezmann en Madrid: casoplón con 7 dormitorios, piscina, cine privado, bar y campo de golf

Las claves

Las claves Generado con IA Antoine Griezmann posee una lujosa casa en La Finca, Madrid, valorada en seis millones de euros y diseñada para su comodidad y la de su familia. La vivienda cuenta con siete dormitorios, once baños, sala de cine privada, bar, campo de fútbol, zona de golf y una piscina infinita. El diseño de la casa integra materiales de alta calidad, espacios abiertos, luz natural y jardines interiores que conectan el interior con el entorno exterior. Tras finalizar su etapa en el Atlético de Madrid, Griezmann encuentra en este exclusivo hogar un refugio para la vida familiar y la desconexión.

Antoine Griezmann afronta una nueva etapa personal y profesional después de poner fin a su vínculo con el Atlético de Madrid.

Lejos del ruido mediático que suele acompañar a las grandes estrellas del fútbol, el francés encuentra su lugar de desconexión en una espectacular vivienda situada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital.

Desde su llegada a Madrid en 2014, el delantero ha echado raíces en la ciudad junto a su mujer, Erika Choperena, y sus cuatro hijos, Mía, Amaro, Alba y Shai.

Seis millones de euros

La casa, valorada en torno a los seis millones de euros, destaca por su estética contemporánea y por una distribución pensada para la comodidad.

En sus cerca de 400 metros cuadrados tiene siete dormitorios, once baños, una sala de cine privada, una zona de bar, instalaciones deportivas y espacios de ocio diseñados para toda la familia, incluyendo un campo de fútbol y una zona de práctica de golf.

El interior tiene una elegancia discreta basada en materiales de alta calidad y tonos suaves. La madera, la piedra y las fibras naturales protagonizan una decoración donde predominan los espacios abiertos y la luminosidad.

Uno de los elementos más singulares de la vivienda es la chimenea integrada en el salón, convertida en una pieza arquitectónica que actúa casi como una obra de arte dentro de la habitación principal.

La relación entre la casa y el entorno natural es otra de sus características especiales. El proyecto ha sido pensado para borrar las fronteras entre interior y exterior con grandes ventanales y patios acristalados que permiten que la vegetación forme parte de la vida diaria.

Pequeños jardines interiores, rincones verdes distribuidos por diferentes espacios y una constante presencia de luz natural contribuyen a crear una sensación de amplitud y serenidad.

Esta filosofía de diseño, inspirada en la conexión con la naturaleza, convierte cada estancia en una prolongación del paisaje exterior.

Aunque la vivienda tiene muebles y piezas de diseño cuidadosamente seleccionadas, la protagonista del jardín es una piscina infinita que se integra visualmente con el entorno y se ha convertido en uno de los espacios más impresionantes de la propiedad.

Con el cierre de su etapa rojiblanca, Griezmann inicia un nuevo capítulo teniendo como punto de partida este exclusivo refugio madrileño, un lugar pensado para disfrutar de la vida familiar y desconectar de la presión del fútbol de élite.