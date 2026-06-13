Ya está confirmado: los ayuntamientos multan con 1.500 euros a millones de españoles por tender la ropa

Las claves

Las claves Generado con IA Colgar ropa o almacenar objetos en balcones puede acarrear multas de hasta 1.500 euros en algunas ciudades españolas. La normativa y las sanciones varían según el municipio, dependiendo de las ordenanzas de convivencia, limpieza o urbanismo. En Lorca (Murcia), la nueva normativa contempla sanciones entre 151 y 750 euros por prácticas como colgar ropa en barandillas. Madrid y otras ciudades también aplican restricciones para mantener la estética de las fachadas y el ornato público.

Algo tan habitual como colgar ropa recién lavada en el balcón o dejar algunos objetos en la terraza puede acabar costando caro en algunas ciudades.

Aunque para muchos se trata de una extensión natural del hogar, cuando estos elementos quedan a la vista desde la calle pueden entrar en conflicto con las normas de convivencia urbana.

El problema no es tanto el uso del balcón en sí, sino el impacto visual que genera en la fachada del edificio.

Ropa colgada en barandillas, objetos acumulados o incluso elementos voluminosos como colchones o bombonas pueden ser considerados por algunos ayuntamientos como una alteración de la estética del entorno.

A nivel estatal no existe prohibición general que impida tener ropa en balcones o almacenar objetos en ellos. Sin embargo, la regulación se traslada a los municipios, que a través de sus ordenanzas de convivencia, limpieza o urbanismo establecen límites concretos y sanciones que cambian de una ciudad a otra.

Un ejemplo reciente se ha dado en Lorca (Murcia), donde el Ayuntamiento ha actualizado su normativa de convivencia ciudadana para incluir de forma explícita el cuidado del ornato público en los edificios visibles desde la vía pública.

En este nuevo marco se contemplan sanciones leves, de entre 151 y 750 euros, para prácticas como colgar ropa en barandillas o en los bordes de las ventanas, así como para el almacenamiento de objetos que no corresponden al uso habitual del balcón.

Las conductas más graves pueden ser penalizadas con multas que llegan hasta los 1.500 euros. Entre ellas se encuentra la instalación de tendederos en fachadas principales cuando no estén integrados en el diseño del edificio o ubicados en zonas habilitadas.

Aunque Lorca es uno de los últimos municipios en actualizar su normativa, no es un caso aislado. En Madrid, por ejemplo, ya existen criterios urbanísticos que desaconsejan o directamente impiden la colocación de tendederos en fachas por motivos estéticos.

En otras localidades también se aplican restricciones similares, aunque con diferencias en la cantidad de la multa, lo que obliga a revisar siempre la normativa local y las reglas de cada comunidad de propietarios.